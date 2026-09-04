Galatasaray'a Osimhen Şoku! Maça Devam Edemedi

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Osimhen, 17. dakikada Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

Ancak Nijeryalı yıldız, 31. dakikada yaşanan bir pozisyonun ardından sakatlık geçirdi. Osimhen, teknik heyete işaret ederek oyundan çıkmak istedi. Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.

OSİMHEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili kesin bilgi, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. beIN SPORTS muhabiri, devre arasında Victor Osimhen'e sakatlığının ciddi olup olmadığını sordu. Golcü oyuncu, "Bilmiyorum" cevabını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi