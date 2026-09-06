Denizli'deki Alacak Verecek Tartışması Kabusa Döndü: Kafeye Silahlı Saldırıda Çok Sayıda Ölü ve Yaralı

Denizli'de iki grup arasında yaşanan alacak verecek tartışmasının ardından bir kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, birisi ağır 4 kişi yaralandı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Yürüyüş Yolu 49. Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi.

ALACAK VERECEK TARTIŞMASI SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında gündüz saatlerinde yaşandığı iddia edilen alacak verecek tartışmasının ardından, taraflardan biri diğerinin kafede oturduğunu gördü. Ticari bir araçla bölgeye gelen saldırganlar, kafede oturanlara doğru defalarca ateş etti. Karşı tarafın da karşılık vermesiyle yaşanan silahlı kavgada ortalık bir anda savaş yerine döndü.

SALDIRIDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden bazıları aynı araçla bölgeden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyük bir kargaşanın yaşandığı silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, birisi ağır 4 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI ÖNLEM ALDI

Polis ekipleri, acı haberi alarak olay yerine gelen aileleri sakinleştirebilmek için büyük mücadele verdi. Güvenlik çemberine alınan bölgede zaman zaman gergin anlar yaşandı. Olay yeri ve yaralıların sevk edildikleri hastanelerin etrafında çevik kuvvet ekipleri görevlendirildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın aydınlatılması için kapsamlı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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