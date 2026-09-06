Orta Doğu'da Yüksek Tansiyon! İran, ABD Uçak Gemisini Vurduğunu Öne Sürdü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran gemilerine yönelik deniz ablukasına katılan ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemiyi balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı.

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Orta Doğu'da Yüksek Tansiyon! İran, ABD Uçak Gemisini Vurduğunu Öne Sürdü
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Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından konuya ilişkin bir bildiri yayımlandı.

'ABLUKAYA KATILAN UÇAK GEMİSİNİ HEDEF ALDIK'

Bildiride, İran gemilerine karşı uygulanan deniz ablukasına katılan ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemisinin balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi.

'HASAR ALIP BÖLGEYİ TERK ETTİLER'

Söz konusu saldırının ardından uçak gemisi ve muhrip geminin hasar aldığı ve bulundukları konumdan farklı bölgelere çekildiği ifade edildi.

Bildiride ayrıca, İran'ın "her zamankinden daha güçlü" olduğu ve ABD'nin girişimlerine kararlı bir şekilde karşılık verilmeye devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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ABD İran Hürmüz Boğazı
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Orta Doğu'da Yüksek Tansiyon! İran, ABD Uçak Gemisini Vurduğunu Öne Sürdü İran, Uçak Gemisini Vurduğunu Öne Sürdü