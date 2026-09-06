Bakan Fidan, İranlı Mevkidaşı Arakçi'yle Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, görüşmede, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerle ilgili son durum kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Kaynak: AA