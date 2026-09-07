İran'dan Hürmüz Boğazı İçin Anlaşma Açıklaması

İran, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın kontrolündeki yeni koridorla ilgili anlaşmanın Umman ile önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Yeni alana izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağı kaydedildi.

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İran'dan Hürmüz Boğazı İçin Anlaşma Açıklaması
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni bir karar alacaklarını ve Umman ile Hürmüz Boğazı’nın giriş ve çıkışının İran’ın kontrolünde olan yeni koridorla ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını söyleyen Rızai, "Yakında Hürmüz Boğazı çevresinde kısıtlı bir alan ilan edeceğiz" dedi.

'KARA LİSTE' UYARISI

Rızai, söz konusu alanın ABD’nin deniz ablukası uyguladığı alandan başlayarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ni kapsayacağını söyleyerek, ilan edilecek yeni alana izinsiz giren her geminin İran tarafından kara listeye alınacağı uyarısında bulundu.

Ülkesinin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı önlemleri sıkılaştıracağını dile getiren Rızai, İran’ın uygulayacağı sıkı önlemlerin, füze saldırılarından daha fazla etki yaratacağını belirterek, “Hürmüz Boğazı’nın açık kalması taahhüdünü ABD’lilerin saldırı ve sabotaj düzenlememesi halinde veririz” dedi.

Kaynak: AA

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