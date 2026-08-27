Şaşırmıyoruz! Niçin şaşıralım?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gücün haklılık sayıldığı, itirazın suç olarak görüldüğü, şiddetin sıradanlaştığı, torpilin kanıksandığı; “barış, hak, hukuk, emek” kavramlarından korkulduğu son derece net ve açık bir gerçek olarak karşımızda duruyorken niye ve niçin şaşıralım?

Bir eğitimci olarak bu konuyu da yazmadan geçmeyeyim: Üniversitelerde okumanın bir öğrenciye aylık maliyeti (özeller hariç) 35.000 TL’yi bulmuş. Tıp fakültesi sayısı 123’e ulaştığı hâlde bu bölümü tercih edenlerin sayısı azalmış. “Sosyal ortamlara katılamıyoruz, kültürel etkinliklere gidemiyoruz, restoran ve kafelerde oturamıyoruz” diyenlerin oranı yüzde 70’i bulmuş. Şaşırdık mı? Hayır…

Acaba MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), önümüzde duran ve şefkat yerine şiddeti önceleyen olaylar ya da siber zorbalıkların giderek yayıldığı, eğitime yönelik zorlayıcı sorularla dolu sorunlar hakkında ne düşünüyor? Yine ülkeyi yönetenler; insanı üzen, yürek yakan, umutları azaltan bu yaşam sınavları hakkında ne gibi önlemler almayı planlıyor?

Beklentilerimizi umursuyorlar mı, sıkıntılarımızı önemsiyorlar mı; hassasiyetlerimize, önceliklerimize, ötelediklerimize, endişe ve kaygılarımıza karşı duyarlılar mı? Bu sorularımıza yıllardır somut bir yanıt yokken, nasıl göründüğümüz değil nasıl olduğumuz önemliyken şaşırdık mı? Hayır…

Oysa yönetim erbabının; insanların değer ve duruşlarını aşağı çekmeyecek kararlı bir dile, hayatlarında halka açtıkları yere, verdikleri değere, başat sorunlarımızı önemseyip önemsemediklerini bilmeye o kadar çok ihtiyacımız var ki! Bu konulardaki sessizlik ve duyarsızlık hiçbir şekilde açıklanamaz.

Soru şu ki: Bir türlü önlenemeyen, fren tutmayan zamlar nedeniyle yurttaşın giderek küçülen sofrası, yeterli proteine erişemeyen milyonlar, gerekli gıdalara ulaşamadığından beslenemeyen çocuklar, dar gelirlinin hızla eriyen kas kütlesi, pahalılık nedeniyle uzaktan bakılan et ve et ürünleri, artan ekmek tüketimi, karşılıksız kalan beklentiler vb. Bu liste uzar gider! İşin "de"si şu ki: Politik polemiklerle dolu ülke gündeminde yıllardır etkin olan toplumsal maskeler değişir mi? Ya da vicdan, merhamet, dürüstlük, ahlak, uyum, denge, istikrar, güven, inandırıcılık gibi kavramlar hatırlanır mı?

İkinci bir soru daha: Elektriği kapatılan, suyu kesilen, evine ekmek götüremeyen, borçları artan, eğitimli çocuklarına iş bulamayanlar; mutlak, tek, tartışmasız ve seçeneksiz yönetimlere ilgi duyar mı? Ya da tüm bu sıralananlar vicdani, ahlaki ve insani bir sorumluluğu gerektirmiyor mu?

Tanı var, tedavi yok…

İnsanı insan yapan değerlere, emeğe, insan onuruna; şiddete, haksızlığa, sömürüye sesiyle, sözüyle, sanatıyla, yazılarıyla, itirazlarıyla, öfkesiyle, dayanışmasıyla ve duruşuyla karşı çıkanlara karşı nasıl bir tavır alındığı malum. Kırgınlıktan ve kızgınlıktan göz açabilirsek sanatsal konularda da yazacaklarımız birikti ama…

Hizaya çekmek, ayar vermek, aba altından sopa göstermek gibi yöntemler bunca yaygınken; "neden, niçin, nasıl, niye" soruları havada asılı kalırken; bunca soru kime karşı sorulur, hangi sınırlar içinde yapılır, nerede başlar, nerede biter gibi kavramlar belirsizliğini korurken her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi: “Ülkede 25 yıl değişimin ve gelişimin, bilim ve teknolojide tarihi adımların, geleceğin teknoloji ordusunun kurulduğu yıllar olmuş.”

Daha ne isteriz?