Yürüyen Merdivenlerde Yürümek mi Yoksa Beklemek mi Gerek? İşte Herkesin Merak Ettiği Sorunun Cevabı

Havaalanlarından alışveriş merkezlerine, metrolardan metrobüslere kadar birçok yerde karşılaştığımız yürüyen merdivenlerde, bazıları hızla ilerlerken bazıları ise yerinde saymayı tercih ediyor. Bu durum, hem güvenlik hem de verimlilik açısından farklı tartışmalara neden oluyor.