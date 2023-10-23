Yozgat'ta ekti; 25 dönümden 200 ton ürün aldı, servete kondu: Tonu bin 855 TL!

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Özüveran köyünde çiftçinin önemli gelir kaynaklarından olan şeker pancarının hasadı devam ediyor.

Geleneksel yöntemlerle hasat yapılırken, sabahın erken saatlerinde hasat yapılacak tarlaya giden köylüler, ilerleyen saatlere kadar el birliğiyle yoğun mesai harcıyor.

"YÜKSEK VERİM BEKLİYORUZ"

Özüveran köyünde 25 dönüm alana bu yıl pancar ettiğini söyleyen Savaş Şenyüz, 200 tona yakın ürün beklediğini belirtti.

Bu sene verimden memnun kaldıklarını ifade eden Şenyüz, "Şeker pancarından arta kalan ürünleri hayvancılıkta yem olarak değerlendiriyorum. Pancarlarımızı kamyonlara yükleyip Sorgun Şeker Fabrikası'na gönderiyoruz" dedi.

ŞEKER PANCARI

Şeker pancarı, boyu yetiştiği yere, iklime ve türüne göre 85–180 cm arasında değişmektedir.

Şeker pancarı, yüzde 15-20 oranında şeker içerir. Şeker, pancarın kökünden su ile ekstrakte edilir ve ardından rafine edilerek beyaz şeker haline getirilir. Pancar şekeri, dünyada en yaygın olarak tüketilen şeker türüdür.

Şeker pancarının kökü, pancar şekeri üretiminin yanı sıra hayvan yemi, biyoyakıt ve çeşitli endüstriyel ürünler için de kullanılır.

Şeker pancarı, dünyanın birçok yerinde yetiştirilir. Dünyadaki en büyük şeker pancarı üreticileri Çin, Hindistan, Fransa, Rusya ve ABD'dir. Türkiye, dünya şeker pancarı üretiminde 5. sırada yer almaktadır.

ŞEKER PANCARI FİYATI

Türkşeker, 2023 şeker pancarı alım fiyatını ton başına 1.855 TL olarak açıkladı. Söz konusu fiyata kota tamamlama priminin dahil olduğu belirtildi. Böylece geçen yıl ton başına 1.450 TL olarak açıklanan şeker pancarı alım fiyatı bu sezon yüzde 27.9 artırılarak 1.855 TL'ye yükseltildi.

Kaynak: Gerçek Gündem