Uzmanı zayıflamanın sırrını verdi, bu meyveyle bir ay içinde 8-10 kilo verebilirsiniz: Yüksek miktarda vitamin içeriyor!

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcık meyvesinin kilo verdirici özelliklerine değindi.

Arıca, kızılcıkta bağışıklık sistemini güçlendiren A, C, E ve K vitaminlerinin yüksek miktarda olduğunu ifade etti. Ayrıca, Prof. Dr. Vefik Arıca; kızılcığın magnezyum, kalsiyum içiren bir meyve olduğunu söyledi.

YALOVA, BURSA VE MALATYA'DA ÜRETİLİYOR

Türkiye'de yabani olarak çok sayıda kızılcık meyvesi bulunduğunu anlatan Arıca, aşılı kızılcık meyvelerinin Yalova, Bursa ve Malatya çevresinde sık olarak üretildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Vefik Arıca

"BİR AY İÇİNDE 8-10 KİLO VEREBİLİRİZ"

Kızılcık meyvesinin zayıflatıcı özelliğine vurgu yapan Prof. Dr. Arıca, "Bu 3 bölgede yetişen kızılcığın tokluk hissi verdirici, ödem artırıcı özelliği, yağ çözücü özelliği nedeniyle obezitede kullanılmakta. Kızılcık meyvesine tarçın ve karanfili bir arada bulundurup 2 litre suda kaynatıp daha sonra ılıttıktan sonra bunu her sabah aç karnı 2 bardak su içtiğimizde, 1 ay içinde ortalama 8-10 kilo verebiliriz" diye konuştu.

"ÇOCUKLARDA ENFEKSİYONU ÖNLEMEKTE ÖNERİYORUZ"

Prof. Dr. Arıca, kızılcığın kilo vermeye yardımcı olduğunu sözlerine ekleyerek, "Kızılcık şerbet olarak da kullanılabilir veya kuru meyve olarak kullanılabilir. Çocuklarda kuru meyvesini birkaç kez kullanılarak sık enfeksiyonları önlemekte öneriyoruz" dedi.

KIZILCIK MEYVESİ

Kızılcıklar, ekşi bir tada sahip olup, taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya işlenmiş olarak tüketilebilir.

Kızılcıklar, C vitamini, K vitamini, potasyum ve lif gibi önemli besin maddeleri açısından zengindir. Ayrıca, antioksidanlar ve polifenoller bakımından da zengindir. Bu besin maddeleri, kızılcıklara çeşitli sağlık yararları sağlar.

Kızılcıklar, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, kalp sağlığını destekleyebilir, hafıza ve bilişsel işlevi iyileştirebilir ve kanser riskini azaltabilir.

Kızılcık meyvesinin faydaları şunlardır:

- İdrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilir,

- Kalp sağlığını destekleyebilir,

- Hafıza ve bilişsel işlevi iyileştirebilir,

- Kanser riskini azaltabilir,

- Antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklere sahiptir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir,

Kızılcık meyvesi, taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya işlenmiş olarak tüketilebilir. Taze kızılcıklar, genellikle çiğ olarak tüketilir veya reçel, marmelat veya komposto yapımında kullanılır. Dondurulmuş kızılcıklar, smoothie'ler, yoğurt ve yulaf ezmesi gibi yiyeceklere eklenir. Kurutulmuş kızılcıklar, atıştırmalık olarak veya çorba ve güveçlere eklenerek tüketilebilir. İşlenmiş kızılcıklar, içecekler, şekerlemeler ve kuruyemişlerde bulunur.

Kızılcık meyvesi, genel olarak güvenli kabul edilir. Ancak, bazı kişilerde gastrointestinal rahatsızlıklara neden olabilir. Ayrıca, kızılcıklar, kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle, kızılcık meyvesi tüketmeden önce doktorunuzla konuşmanız önemlidir.