İzmir'de hasadı başladı, kokusu ve aromasıyla ağızlarda enfes bir tat bırakıyor: Doğal vitamin deposu!

Türkiye’nin satsuma mandalinasının merkezi İzmir'in Seferihisar ilçesinde hasat sezonu başladı.

Satsuma mandalinası, sonbahar ve kış aylarında doğal C vitamini deposu olarak, grip ve soğuk algınlıklarına karşı kalkan görevi görüyor, vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kokusu ve aromasıyla ağızlarda enfes bir tat bırakıyor.

"YEDİĞİNİZDE ŞİŞLİK YAPMAZ"

Satsuma mandalinasının faydalarından bahseden mandalina üreticisi Nilgün Kurt, "Yıllarca çalıştıktan sonra babamın toprağına geldim. Çünkü burada turuncu bir altın var. Bu topraklarda satsuma çok güzel yetişiyor. Satsuma asla yediğinizde şişlik yapmaz ve bol C Vitamini vardır" ifadelerini kullandı.

SATSUMA MANDALİNALARI

Satsuma mandalinaları, diğer mandalina türlerine göre daha küçük ve daha yuvarlaktır. Ayrıca, kabuğu daha ince ve daha kolay soyulur. Satsuma mandalinaları, genellikle tatlı ve sulu bir tada sahiptir.

Satsuma mandalinaları, C vitamini, potasyum ve lif bakımından zengin bir besindir. Ayrıca, antioksidanlar içerir.

Satsuma mandalinalarının faydaları şunlardır:

-Bağışıklık sistemini güçlendirir: C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Satsuma mandalinası, C vitamini bakımından zengin bir besindir,

-Kalp sağlığını korur: Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Satsuma mandalinası, potasyum bakımından zengin bir besindir,

-Sindirimi düzenler: Lif, sindirim sistemini düzenler. Satsuma mandalinası, lif bakımından zengin bir besindir,

-Kilo vermeye yardımcı olur: Satsuma mandalinası, kalorisi düşük bir besindir.

Satsuma mandalinaları, çiğ olarak tüketilebildiği gibi, meyve suyu, marmelat ve reçel yapımında da kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem