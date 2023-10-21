Bolu'da yoğun ilgi görüyor, içince rahatlatıyor: 50 gramı 20 TL!

Bolu'da son zamanlarda hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, vatandaşların birçoğu aktarlarda soluğu alıyor. Öksürük, grip, boğaz ağrısı gibi şikayetler sonrası içince rahatlatan ürün olarak bilinen 'ıhlamur' yoğun ilgi görürken, 50 gramı 20 TL'den satılıyor.

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Bolu'da havaların soğumasıyla birlikte artan soğuk algınlığı hastalıkları sebebiyle vatandaşlar, aktarlara yöneldi.

Öksürük, grip, boğaz ağrısı gibi gribal hastalığa yakalanan vatandaşları, içince rahatlatan ürün olarak bilinen 'ıhlamur' aktarlarda yoğun ilgi görmeye başladı.

"İYİ UYUTUR, RAHATLATIR"

Türkiye’de gribal hastalığı olan çoğu vatandaşın ıhlamurda çare aradığını ifade eden Bolu’da aktar esnafı Mehmet Karaman, "Gribal hastalığı olanların ilk tercih ettiği ürün ıhlamurdur. Türk milletinin hep öyledir yani senelerden beri, ilk müracaat ettiği ürün ıhlamur. Öksürüğü olan, grip olan. Soğuk algınlığı, öksürük için. İyi uyutur, rahatlatır, terletir" dedi.

Bolu'da yoğun ilgi görüyor, içince rahatlatıyor: 50 gramı 20 TL! - Resim : 1

"50 GRAMI 20 TL"

Vatandaşın talebinin artmaya başladığını ifade eden aktar Karaman, "Vatandaşın talebi yavaş yavaş artmaya başladı. Ama kışa doğru daha çok artar. 50’şer gramlık poşetlere ıhlamurları dolduruyoruz. 50 gramlık poşeti, 20 TL'ye satıyoruz" diye konuştu.

IHLAMUR

Ihlamur çayı, genellikle ağacın çiçek ve yapraklarından yapılsa da bazı bölgelerde ağacın kabuğu da çay olarak hazırlanmak amacıyla kullanılır. Ancak ıhlamur ağacının şifalı bitki olarak tüketilmesi anlamında en değerli bölgesi çiçekleridir.

Ihlamur çayı, hoş kokulu ve lezzetli bir içecektir. Ayrıca, birçok faydası da vardır.

Ihlamur çayının faydaları şunlardır:

- Grip, nezle ve soğuk algınlığına iyi gelir: Ihlamur çayının, öksürük ve balgam söktürücü etkisi vardır. Ayrıca, ateş düşürücü özelliği de vardır,

- Sakinleştirici ve stres gidericidir: Ihlamur çayının, yatıştırıcı ve rahatlatıcı etkisi vardır. Bu nedenle, uykusuzluk çeken kişiler tarafından da tüketilebilir,

- Sindirim sistemini düzenler: Ihlamur çayının, sindirim sistemini düzenleyici etkisi vardır. Bu nedenle, gaz ve şişkinlik gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olabilir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Ihlamur çayının, bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır. Bu nedenle, özellikle kış aylarında tüketilmesinde fayda vardır.

IHLAMUR NASIL TÜKETİLİR?

Ihlamur çayı, sıcak veya soğuk olarak tüketilebilir. Ihlamur çayı yapmak için, 1-2 tatlı kaşığı ıhlamur çiçeğini bir fincan kaynar suya ekleyin ve 5-10 dakika demlenmeye bırakın. Demlenen çayı süzün ve ılık veya soğuk olarak tüketin.

Ihlamur çayı, genel olarak güvenli bir içecektir. Ancak, hamile ve emziren kadınların ıhlamur çayı tüketmeden önce doktorlarına danışmaları tavsiye edilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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