Samsun'da hasadı başladı, kilosu 20 TL: Tam bir C vitamini deposu!

Samsun'un Bafra Ovası'nda 17 bin 500 dekar alanda karnabahar eken üreticiler, 70 bin ton civarında ürün elde etmeyi bekliyor. Erkenci karnabaharın tarlada kilosu 20 TL'yi bulurken, tam bir C vitamini deposu olarak soframıza geliyor.

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Samsun'un Bafra Ovası’nda kışlık sebzeler hasat için gün sayarken, erkenci karnabahar toplanmaya başladı.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, "Şu anda Bafra'da 17 bin 500 dekar alanda karnabahar ekili. Beklentimiz 70 bin ton civarı karnabahar hasat edebilmek. Sebzenin bu sene para etmesini umuyoruz" dedi.

"ÜRETİMİ ÇOK ZAHMETLİ"

Sebze üretmenin çok zahmetli bir iş olduğunu anlatan Aşçı, "Karnabaharda fiyat, çeşidine göre değişiyor. Geçen yıl erkenciler para etmedi. Hangisinin para ettiği ise belli olmuyor. Az ekildiyse erkenci para ediyor, çok erken ekildiyse ise para etmiyor. Kış çetin geçerse kışın ortasında da ekinler para edebiliyor. Çeşidin çok olmadığı zamanlarda da para ettiği oluyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleri ile 100 dekar alanda renkli karnabahar ekildi. Biz birlik olarak 30 dekar alanda çeşitli renkli karnabahar ektik. Bu sene renkli karnabaharı da deneyeceğiz. İhracat için de bizle iletişime geçtiler. Satış için de pazarını oluşturduk diyebiliriz" dedi.

Samsun'da hasadı başladı, kilosu 20 TL: Tam bir C vitamini deposu! - Resim : 1

"KİLOSU 20 TL"

Geçen yıl karnabaharın tarlada kalmadığını ama bu sene para etmesini umduklarını ifade eden Aşçı, "Geçen yılki karnabaharlar tarlada kalmadı. Ucuz da gitse satıldılar. Hibrit lahana ise tarlada kaldı ve satılamadı. Çiftçilerin girdikleri oldukça ağırlaştı. Mahsulün para etmesini istiyoruz. Pazarın iyi oluşması gerekiyor. Erkencilerin çok az bir kısmı şu anda çıktı. Karnabahar şu anda kilosu 20 TL'den gidiyor" ifadelerini kullandı.

KARNABAHAR

Karnabahar, turpgillerden (Brassicaceae) bir sebzedir. Lahana, brokoli ve Brüksel lahanası gibi sebzelerle aynı familyadadır. Karnabaharın yenen kısmı, henüz açmamış çiçek durumudur.

Karnabaharın anavatanı Doğu Akdeniz bölgesidir. Türkiye'de Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgelerinde yetiştirilmektedir.

Karnabahar, beyaz, mor ve yeşil olmak üzere üç farklı renkte bulunabilir. En yaygın rengi beyazdır.

Karnabahar, C vitamini, K vitamini, folik asit, potasyum ve lif bakımından zengin bir besindir.

Karnabaharın faydaları şunlardır:

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olur: Karnabaharda bulunan antioksidanlar, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engellemeye yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Karnabaharda bulunan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

- Kalp sağlığını korur: Karnabaharda bulunan lif, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur,

- Sindirimi düzenler: Karnabaharda bulunan lif, sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önler,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Karnabahar, kalorisi düşük ve lif bakımından zengin bir besindir. Bu nedenle, kilo vermeye yardımcı olabilir,

KARNABAHAR NASIL TÜKETİLİR?

Karnabahar, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Zeytinyağlı karnabahar yemeği, karnabahar kızartması, karnabahar çorbası, karnabahar graten gibi birçok farklı tarifte kullanılabilir.

Karnabaharın tüketimiyle ilgili bazı yan etkiler de vardır. Karnabahar, bazı kişilerde gaz ve şişkinliğe neden olabilir. Ayrıca, karnabaharın aşırı tüketimi, tiroid hormonu eksikliğine neden olabilir.

KARNABAHAR SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Karnabahar satın alırken, sıkı ve sağlam olan karnabaharları seçmek önemlidir. Karnabaharın yaprakları yeşil ve parlak olmalıdır. Karnabaharın kokusu keskin olmamalıdır.

Karnabahar, buzdolabında 1-2 hafta saklanabilir. Karnabaharı saklarken, yapraklarını kesmek ve karnabaharı bir poşete veya hava geçirmez bir kaba koymak önemlidir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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