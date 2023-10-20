Yozgat'ta kendiliğinden yetişiyor, 'kara elmas' olarak adlandırılıyor: Kilosu 3 bin Euro!

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde geçtiğimiz gün ormanda özel eğitimli köpeklerle ekonomik değeri nedeniyle 'kara elmas' olarak nitelendirilen trüf mantarı tespit çalışması yapıldı.

Çalışmalarda çam ve meşe ağaçlarının dibinde toprak altındaki trüf mantarları, eğitimli köpekler tarafından tespit edilerek toplandı.

"CİDDİ MANTAR TOPLADIK"

İlçenin yüzde 65’inden fazlasının ormanlık olduğunu ifade eden Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, "Özel eğitimli köpeklerle mantar arayan özel bir ekiple ilçemiz arazilerinde trüf mantarı arama çalışması yaptık. Doğal ortamda ve ekolojik özellikleri itibarıyla ilçemizin trüf mantarı yetişebilen ormanlarında ciddi manada mantar topladık. Bu da bizim trüf mantarı ile ilgili projemizin mantıklı olduğunu gösterdi. 2019 yılında Orman Genel Müdürlüğü ile önceki Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın önderliğinde proje başlatmıştık. O arazimizde trüf mantarı keşfi yaptık, diğer ormanlık arazilerimizde de çalışmalar yaptık" dedi.

"KİLOSU 3 BİN EURO"

Trüf mantarının kilo fiyatının 3 bin Euro'ya kadar çıktığını da vurgulayan Çakır, "Trüf mantarları genellikle meşe ağaçlarının kökünde mikorozel gelişim sağlayan patates gibi toprak altında yetişen mantar cinsidir. Kilogramı 100 avro ile 3 bin avro arasında değişen kıymetli bir mantardır. Dünyada İspanya, Fransa, İtalya ve Bulgaristan gibi ülkelerin ciddi manada gelir kapısına dönüştüğü bir sektördür. Biz de ülke olarak coğrafyamızın zenginliği ve bu mantar cinsinin yetişmesinden dolayı bunların toplanmasıyla ilgili bir eksiklik olduğunu tespit ettik. Bu işin doğru yönetilmesiyle de ülkemize ciddi bir gelir kapısı olacağını umut ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

TRÜF MANTARI

Trüf mantarı, dünyanın en pahalı mantarlarından biridir. Toprak altında yetişir ve kendine özgü bir kokusu vardır. Trüf mantarı, ektomikoriza adı verilen bir mantar türüdür. Ektomikoriza mantarları, ağaç kökleriyle ortak bir yaşam sürdürürler. Ağacın köklerinden besin ve su alırlar, ağaca ise azot ve fosfor gibi besin maddeleri sağlarlar.

Trüf mantarının pahalı olmasının nedeni, nadir olması ve toplanması zor olmasıdır. Trüf mantarı, genellikle köpek veya domuz gibi hayvanların yardımıyla toplanır.

Trüf mantarının faydaları ise şöyle:

Trüf mantarı, yüksek besin değeri ve potansiyel sağlık yararları nedeniyle değerli bir gıda maddesidir.

Besin değeri

Trüf mantarı, protein, karbonhidrat, lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. A, B1, B2, B3, B5, B6, C ve D vitaminlerini içerir. Ayrıca, demir, çinko, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi mineralleri de içerir.

Potansiyel sağlık yararları

Trüf mantarının aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi potansiyel sağlık yararı olduğu düşünülmektedir:

- Antioksidan: Trüf mantarı, güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olur. Serbest radikaller, yaşlanma, kanser ve diğer kronik hastalıkların riskini artırabilir,

- Antiinflamatuar: Trüf mantarı, iltihap önleyici özelliklere de sahiptir. İltihap, birçok kronik hastalığın temelinde yatan bir faktördür,

- Cinsel işlevi iyileştirme: Trüf mantarı, afrodizyak özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Cinsel gücü artırmaya yardımcı olabilir,

- Nörodejeneratif hastalıklara karşı koruma: Trüf mantarı, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı korumaya yardımcı olabilir,

- Kanser riskini azaltma: Trüf mantarı, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Güvenli kullanımı

Trüf mantarı, ılımlı miktarlarda güvenli olduğu düşünülmektedir. Ancak, hamile kadınlar ve emziren kadınlar trüf mantarı tüketmemelidir.

Tüketimi

Trüf mantarı, genellikle çiğ olarak yenir. Ayrıca, yemeklere lezzet katmak için de kullanılır. Trüf mantarı, risotto, makarna, et yemekleri ve salatalarda kullanılabilir.

Trüf mantarı satın alma

Trüf mantarı, genellikle taze veya kuru olarak satılır. Taze trüf mantarı, genellikle özel pazarlarda veya çevrimiçi olarak bulunabilir. Kuru trüf mantarı, genellikle baharat mağazalarında bulunabilir.

Trüf mantarı pişirme

Trüf mantarı, genellikle çiğ olarak yenir. Ancak, yemeklere lezzet katmak için de kullanılabilir. Trüf mantarı, genellikle pişirmeden önce rendelenir veya doğranır.

Kaynak: Gerçek Gündem