Tunceli'de nesli tükenmekte, dağ keçisi avlarken görüntülendi!

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, bir yaban keçisini avlarken görüntülendi.

Kayalık alanda avladığı yaban keçisini sürükleyerek dereden karşıya geçirmeye çalışan vaşak, yorulunca keçiyi derede bırakarak, uzunca bir süre ormanlık alanda dinlenmeye çekildi.

"YABAN HAYVANI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ FARK ETTİK"

Vaşağı görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, "Elimize gelen bir görüntü üzerine bölgeye gittik. Dere kenarında ölmüş bir dağ keçisi gördük. Dağ keçisini incelerken yaban hayvanı tarafından öldürüldüğünü fark ettik. O esnada karşıdan bir vaşak bizi izliyordu. Vaşağın görüntüsünü aldık. Muhtemelen hayvanı avlayıp dere kenarına götürmüş, yorulduğu için karşıya geçirememiş. Görüntü aldıktan sonra avladığı hayvanla beslensin diye vaşağı rahat bıraktık. Pülümür ilçesi yaban hayatı açısından zengin. Bölgede vaşak, Anadolu yaban keçisi popülasyonu zengin. Burada avlanma olmuyor. İnsanların avcılığa karşı tepkisi yüksek" dedi.

VAŞAK

Vaşak, Avrupa, Asya ve Afrika'da yaşayan orta büyüklükte bir yırtıcı kedidir. Kedigiller familyasına ait bir türdür.

Vaşaklar, ormanlık ve kayalık alanlarda yaşar. Geceleri aktiftir ve küçük ve orta boylu toynaklıları, kuşları ve diğer hayvanları avlarlar.

Vaşaklar, sivri uçlu kulakları, uzun bacakları ve uzun kuyrukları ile ayırt edilir. Tüyleri, genellikle boz kahverengi veya sarımsı kahverengidir ve siyah çizgili ve benekli olabilir.

Vaşaklar, yalnız hayvanlardır ve sadece çiftleşme mevsiminde bir araya gelirler. Dişiler, her seferinde iki ila dört yavru doğurur. Yavrular, yaklaşık bir yıl boyunca anneleriyle birlikte kalır.

Vaşaklar, IUCN Kırmızı Listesi'nde "Asgari Endişe" olarak listelenmiştir. Ancak, habitat kaybı ve avlanma nedeniyle bazı popülasyonlarda düşüş yaşanmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem