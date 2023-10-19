Malatya'da son hasadı yapıldı, siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu 50 TL!

Malatya'nın Kale ilçesinde 7 kadının girişimiyle kurulan Kadın Kooperatifi tarafından üretilen çilekte sezonun son hasadı yapılıyor.

30 hektarlık bir alanda üretimi yapılan çilekte sezonun son hasadı yapılırken, kilosu 50 TL'den satışa sunuluyor.

"SATIŞLARIMIZ PERAKENDE VE TOPTAN"

Kiralanan 30 hektarlık bir alanda üretim yaptıklarını kaydeden 3K Kale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkan Yardımcısı Sibel Altınok, "Yıl içerisinde bir çok defa hasadı yapılabilen albion türü çilek üretiyoruz. İlkbaharda başlayan hasat sonbahara kadar sürüyor. Bahar aylarındaki hasatlar daha verimli olurken, bir süre ara verilen hasat sonbahara kadar devam eder. Bugünlerde hasadın sonundayız. Kalabalık bir şekilde çalışıyoruz. Çileklerimize çok fazla talep var siparişlere yetişemiyoruz. Satışlarımız perakende ve toptan şeklinde" dedi.

"SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUZ"

Üretim yaparak aile ekonomisine de katkı sunduklarını aktaran kooperatif üyesi Sevgi Altınok ise, "Kooperatifimiz üç yıl önce kuruldu. Üç yıldır bölgede çilek üretimi yapıyoruz. Mayıs ayında başlayan hasat sürecimiz Kasım ayının sonuna kadar devam ediyor. Verim yüksek satışlarımız devam ediyor siparişlere yetişemiyoruz" diye konuştu.

ÇİLEK

Çilek, dünyanın birçok yerinde yetişir ve yaz aylarında hasat edilir. Çilek, taze olarak tüketilebileceği gibi, reçel, marmelat, komposto ve meyve suyu yapımında da kullanılır.

Çilek, vitamin ve mineral açısından zengin bir besindir. A, C, B6 ve K vitaminleri, kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum gibi mineraller bakımından zengindir. Çilek, ayrıca, antioksidanlar bakımından da zengindir. Çilek, sağlığa birçok faydası olan bir meyvedir.

İşte çileklerin bazı faydaları:

* Antioksidan bakımından zengindir: Çilek, serbest radikalleri nötralize eden antioksidanlar içerir. Serbest radikaller, hücrelere zarar verebilecek ve kansere neden olabilecek moleküllerdir,

* Kalp sağlığını destekler: Çilek, kandaki kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Bu, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

* Bağışıklık sistemini güçlendirir: Çilek, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan vitamin ve mineraller içerir,

* Sindirim sistemini destekler: Çilek, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

* Kilo vermeye yardımcı olabilir: Çilek, kalorisi düşük bir meyvedir. Bu, kilo vermeye çalışan kişiler için iyi bir seçenektir.