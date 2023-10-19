Balıkesir'de üretildi, zeytinyağını hiç böyle tatmadınız: Farklı lezzet arayanların ilgi odağı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki kadın girişimci gerçekleştirdikleri projeyi hayata geçirdi.

Ayvalık’ın özenle toplanan zeytinleri tarladan fabrikaya getirilerek burada Finike’den taze olarak getirilen portakallar ile eziliyor. Ezilen zeytinler ve portakallar sıkım makinesinden geçirilerek portakallı zeytinyağı üretimi yapılmış oluyor. Üretim sırasında aroma ve tatlandırıcılar kullanılmıyor. Portakal meyvesi ile zeytin bir araya getirilerek zeytinyağında farklı bir lezzet sevenlerine sunuluyor.

FARKLI LEZZET ARAYANLARIN İLGİ ODAĞI

Sınırlı miktarda üretilen portakallı zeytinyağı özellikle gurme menülerde, salatalarda, farklı lezzet ve rayiha arayanların ilgi odağı olarak nitelendiriliyor.

"ORTAK BİR ÇALIŞMA OLARAK ORTAYA ÇIKTI"

Portakallı zeytinyağının üreticilerinden Emine Sucu, "Portakallı zeytinyağının tanıtımı için burada buluyoruz. Merve hanım ile birlikte yaptığımız çalışma için çok mutluyum. Bu iki girişimci kadının ortak bir çalışması. Ortak bir çalışma olarak ortaya çıktı. İkimiz böyle bir projeye imza attık. Güzel bir dostluk ile başlayan çalışma sonucunda portakallı zeytinyağı doğdu" dedi.

"SALATALARDA KULLANILABİLİR"

Portakallı zeytinyağının üreticilerinden Merve Avcı ise, "Finike’den getirdiğimiz portakalları zeytin ile birlikte sıktık ve portakallı zeytinyağı elde ettik. Biz bunu sınırlı miktarda ürettik. Bu ürün daha çok keyif için olsun. Misafirlerimize de o şekilde anlatıyoruz. Belki bir kızarmış ekmek ile birlikte olabilir. Salatalarda kullanılabilir. Soslarda kullanılabilir. Bu ürün bizim için çok kıymetli. Onun için de sınırlı miktarda ürettik biz bu ürünü. Biz aroma kullanmıyoruz hiçbir şekilde. Bu ürün Finike’den gelen portakallar ile birlikte sıkıldı. Bu bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Tekli doymamış yağ asitleri, kalp sağlığı için faydalıdır. Zeytinyağı, ayrıca, antioksidanlar bakımından da zengindir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur.

Zeytinyağı, çeşitli şekillerde kullanılabilir. Salatalarda, soslarda, yemeklerde ve ekmeklerde kullanılabilir. Zeytinyağı, ayrıca, kozmetik ve sabun yapımında da kullanılır. Zeytinyağı, sağlığa birçok faydası olan bir besindir.

Zeytinyağının faydaları şunlardır:

- Kalp sağlığını destekler,

- Kolesterol seviyelerini düşürür,

- İnme riskini azaltır,

- Alzheimer hastalığının riskini azaltır,

- Kanser riskini azaltır,

- Cilt sağlığını korur,

- Eklem sağlığını destekler,

- Sindirim sistemini destekler.

Kaynak: Gerçek Gündem