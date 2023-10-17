Bitlis'te hasadı başladı, dünyaca ünlü: Kilosu 150 TL!

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üretilen yağı, tadı ve aroması ile damaklarda lezzet bırakan dünyaca ünlü 'Adilcevaz Cevizi'nin hasadı başladı. Kilosu 150 TL'den alıcı bulan cevize yoğun talep oluşuyor.

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üretilen dünyaca ünlü cevizin hasadı devam ediyor.

Yağı, tadı ve aroması ile damaklarda lezzet bırakan cevizler toplandıktan sonra tezgahlarda yerini almaya başlarken, kilosu 150 TL'den alıcı buluyor.

"3 AY İÇERİSİNDE HEMEN TÜKETİLİYOR"

Adilcevaz cevizini yemek isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları konusunda da uyarılarda bulunan ceviz fidanı üreticisi Mehmet Akkoyun, "Adilcevaz’da ceviz hasadına başladık. Bu yılki hasadımızı yine makine ile hasat etmeye başladık. Bunun en büyük özelliği, ağaca zarar vermeden meyveyi alıyoruz. Adilcevaz cevizinin özelliği; yağı, tadı, aroması ve damakta çok güzel tat bırakmasıdır. Bu cevizi temin etmek isteyenler evlerden temin etsinler. Bu cevizler 3 ay içerisinde hemen tüketiliyor" dedi.

Bitlis'te hasadı başladı, dünyaca ünlü: Kilosu 150 TL! - Resim : 1

"ORGANİK OLARAK ÜRETİM YAPIYORUZ"

Adilcevaz cevizinin diğer cevizlerle kıyaslanamayacağını söyleyen Akkoyun, "Vatandaşlarımız, çeşitli makinelerden geçerek yetiştirilen ve marketlerde satılan cevizlerle Adilcevaz’daki cevizleri kıyaslamasınlar. Çünkü biz organik olarak üretim yapıyor, bunu da 3 ay içerisinde tüketiyoruz. Bu bölgede cevizlerde mantari hastalık olmasına rağmen vatandaşlar ilaç kullanmıyor" diye konuştu.

ADİLCEVAZ CEVİZİ

Adilcevaz cevizi, Türkiye'nin Bitlis ilinde bulunan Adilcevaz ilçesinde yetiştirilen bir ceviz çeşididir. Bu ceviz çeşidi, iri taneli, ince kabuklu ve lezzetli olmasıyla bilinir. Adilcevaz cevizi, 19. yüzyıldan beri yetiştirilmektedir ve dünya çapında bir üne sahiptir.

Adilcevaz cevizinin özellikleri şunlardır:

- İri taneli,
- İnce kabuklu,
- Lezzetli,
- Yüksek iç randımanı,
- Hastalıklara karşı dayanıklı.

Adilcevaz cevizi, genellikle çiğ olarak tüketilir, ancak pişirilerek de tüketilebilir. Ayrıca, ceviz yağı, ceviz suyu ve ceviz unu gibi ürünlerde de kullanılır.

Adilcevaz cevizi, protein, lif, vitaminler (E, B6, C, K), mineraller (magnezyum, potasyum, demir, kalsiyum) ve antioksidanlar bakımından zengindir.

Adilcevaz cevizinin faydaları şunlardır:

* Kalp sağlığını korur: Adilcevaz cevizi, kalp sağlığını korumaya yardımcı olan Omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, kandaki kolesterol seviyesini düşürmeye ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olur,

* Kanser riskini azaltır: Adilcevaz cevizi, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından koruyarak kanser riskini azaltmaya yardımcı olur,

* Bağışıklık sistemini güçlendirir: Adilcevaz cevizi, vitamin E ve selenyum bakımından zengindir. Bu besin maddeleri, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

* Beyin sağlığını destekler: Adilcevaz cevizi, omega-3 yağ asitleri, vitamin E ve selenyum bakımından zengindir. Bu besin maddeleri, beyin sağlığını desteklemeye ve Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olur,

* Kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olur: Adilcevaz cevizi, lif bakımından zengindir. Lif, kan şekeri seviyesini kontrol etmeye yardımcı olur,

*Sindirim sistemini düzenler: Adilcevaz cevizi, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur,

* Sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur: Adilcevaz cevizi, protein ve lif bakımından zengindir. Protein ve lif, tok hissetmeye yardımcı olur ve kilo vermeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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