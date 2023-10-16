Adana'da hasadı başladı, benzeri yok: Tarlada kilosu 25 TL!

Adana'nın Kozan ilçesinde coğrafi işaret ile tescillenen Kuytucak narının hasadı başladı. Lezzeti, aroması, iri taneleri ve çekirdeksiz olma özelliği ile eşi benzeri olmayan narının tarlada kilosu 25 TL'den alıcı buluyor.

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Adana'nın Kozan ilçesinde 500 dönüm arazide ekili olan ve lezzeti tescillenen Kuytucak narında hasat başladı.

Geçtiğimiz yıllarda lezzeti coğrafi işaret ile tescillenen Kuytucak narı; lezzeti, aroması, iri taneleri ve çekirdeksiz olma özelliği ile yoğun talep görüyor.

KİLOSU 25 TL

Kozan’ın Kuytucak ve Karanebili bölgelerinde 600 rakımda yetişen Kuytucak narı, bu sezon tarlada kilosu 25 TL’den alıcı buldu.

Adana'da hasadı başladı, benzeri yok: Tarlada kilosu 25 TL! - Resim : 1

"EŞİ, BENZERİ YOK"

Hasat edilen narın Türkiye'nin birçok iline gönderildiğini ve talebin yoğun olduğunu aktaran üretici Hüseyin Ünal, "Bu yıl ilk hasadımızı gerçekleştirdik. Bu narımızın lezzeti tescilli. Narımız Türkiye'de tek, eşi, benzeri yok. Biz bahçemizden yaklaşık 25 ton hasat edeceğiz" dedi.

KUYTUCAK NARI

Kuytucak narı, Adana'nın Kozan ilçesindeki Kuytucak köyünde yetiştirilen bir nar çeşididir. Kuytucak narı, ince kabuklu, iri taneli ve tatlı bir tada sahiptir. Kuytucak narı, 2021 yılında coğrafi işaret tescili almıştır.

Kuytucak narı, yaklaşık 400 metre rakımlı Kuytucak köyünde, nehir yatağı boyunca uzanan, yer yer ormanlık alanlar arasındaki tarıma elverişli yamaç arazilerde yetiştirilmektedir. Kuytucak narı, bölgenin iklim ve toprak koşullarına çok iyi uyum sağlamıştır.

Kuytucak narı, taze olarak tüketilebileceği gibi, nar suyu, nar ekşisi, nar reçeli, nar marmeladı gibi gıdaların yapımında da kullanılmaktadır. Kuytucak narı, aynı zamanda kozmetik ve ilaç sanayinde de kullanılmaktadır.

Kuytucak narı, coğrafi işaret tescili ile korunmaktadır. Bu tescil, Kuytucak narında kullanılan üretim yönteminin ve kalitesinin korunmasını amaçlamaktadır.

Kuytucak narının başlıca özellikleri şunlardır:

- İnce kabuklu,
- İri taneli,
- Tatlı bir tada sahip,
- 2021 yılında coğrafi işaret tescili almış.

Kuytucak narı, kendine has lezzeti ve kalitesi ile Türkiye'nin önemli nar çeşitlerinden biridir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Adana
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