Nesli tükenme tehlikesi altında, Kars'ta görüntülendi!

Kars'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre yiyecek arayan su samuru, daha sonra gözlerden kayboldu.

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Kars'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.

Kars Çayı'nda Dereiçi Mevki’de bulunan HES Sanralı önünde su içinde samuru gören vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti.

GÖZLERDEN KAYBOLDU

Bülent Durak isim vatandaş tarafından çekilen görüntüde; su samurunun su içerisinde yiyecek araması, taşların üzerine çıkarak sağa sola bakması ve dolaşması yer alıyor. Bir süre yiyecek arayan su samuru, daha sonra gözlerden kayboldu.

Nesli tükenme tehlikesi altında, Kars'ta görüntülendi! - Resim : 1

SU SAMURU

Su samuru, sansargiller familyasından, nehir ve göl kıyılarında yaşayan etçil bir memeli türüdür. Su kenarlarında kazdığı çukurlarda yaşar.

Su samurları, kürklerinin rengi ile ayırt edilebilir. Kürkleri genellikle kahverengi veya siyahtır, ancak bazı türlerde sarı veya beyaz kürkler de görülür. Su samurlarının uzun, ince bir gövdesi, kısa bacakları ve uzun, kuyruğu vardır. Su samurlarının ayakları perdelidir ve bu sayede suda yüzebilirler.

Su samurları, etoburdur ve balıklar, kurbağalar, kabuklular ve küçük memelilerle beslenir. Su samurları, avlarını suyun altında takip edebilir ve yakalayabilirler.

Su samurları, sosyal hayvanlardır ve gruplar halinde yaşarlar. Gruplar genellikle 10-20 bireyden oluşur. Su samurları, gündüzleri aktiftir ve geceleri dinlenirler.

Su samurları, dünya çapında ılıman ve tropikal bölgelerde bulunurlar. Türkiye'de, Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde su samurları yaşamaktadır.

Su samurları, nesli tükenmekte olan hayvanlardır. Yaşam alanlarındaki tahribat ve kirlilik, su samurlarının neslini tehdit etmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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