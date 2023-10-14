Kırıkkale'de yerin bin 300 metre altından çıkıyor, sporcular tercih ediyor: Tam bir mineral deposu!

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yerin bin 300 metre altından çıkan doğal kaynak suyundan üretilen coğrafi işaretli tuz, yurt içinden ve yurt dışından yoğun talep görüyor.

Toprak minerallerini toplayıp sera tipi havuzlarda güneş ışınlarıyla buharlaştırılmasıyla ortaya çıkan tuz, hijyenik şartlarda herhangi bir kimyasal işleme maruz kalmadan doğal yollarla üretiliyor.

BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR

Coğrafi işaretli tuz, başta ABD, Almanya, İsviçre, İngiltere, Avustralya, Belçika, Kore ve Yeni Zelanda gibi ülkelere de ihracatı yapılıyor. Tuzun katı hali ve sıvısı yurt içi ve yurt dışında da talep görüyor.

SPORCULAR TERCİH EDİYOR

Magnezyum ve potasyum içeren Delice tuzunu, kramp ve eklem ağrılarına faydalı gelmesinden dolayı sporcular da tercih ediyor.

"TOPRAKTAKİ TÜM MİNARELLERİ ALIYOR"

Kış mevsiminde de eksi 10 derecede çıkan doğal kaynak suyunun 21 derece ısıda olduğunu ifade eden Mayi Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, "Termal su olup, kış mevsiminde eksi 10 derecede bile 21 derece olarak yer yüzüne çıkıyor. Bin 300 metre kadar yerin altından kaynayan su, kaya tuzlarını eritiyor çeşitli madenlerden geçiyor, topraktaki tüm mineralleri içerisine alarak yer yüzüne çıkıyor. Altın, gümüş, stronsiyum gibi toprakta ne varsa içine aldıkça sodyum oranı düşmektedir" dedi.

"TANSİYON GİBİ RAHATSIZLIKLAR OLMAMAKTADIR"

Tuzun kramp ve eklem ağrılarına iyi geldiğini anlatan Gözüyukarı, "Dünya'daki ve Türkiye'deki diğer tuzların sodyum oranı 40'tan başlayıp 35-38 aralığındayken bu tuzdaki sodyum oranı 31'e kadar düşmektedir. Tuzun içerisinde magnezyum ve potasyum oldukça yüksek. O yüzden de bu tuzu kullananlarda tansiyon gibi rahatsızlık olmamaktadır. Yine bu tuzu kullananlarda kramp ve eklem ağrıları hiç görülmemektedir. Varsa da çok kısa zamanda kayboluyor. İçerisindeki magnezyum ve potasyumun yüksek olmasından kaynaklanıyor" diye konuştu.

DELİCE TUZU

Dünyada çok az bulunan bu kaynak tuzu, en yüksek mineral içeriğine sahip tuz çeşitlerinden biri olarak bilinmektedir.

Delice tuzu, yer altından kaya tuzunun fay kırığından çıkan sıcak su ile erimesi sonucu oluşan, yer yüzüne sıvı halde çıkan, rafine edilmeden üretilen, bol mineralli ve Türkiye'nin en doğal ve en lezzetli tuz çeşididir.

Delice tuzunun mineral içeriği, onu diğer tuzlardan ayıran en önemli özelliktir. Delice tuzunda, sofra tuzuna göre çok daha fazla miktarda mineral bulunmaktadır. Bu mineraller arasında sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko ve manganez gibi mineraller yer almaktadır.

Delice tuzunun mineral içeriğinin yüksek olması, ona birçok fayda sağlamaktadır. Delice tuzu, kan basıncını düşürmeye, kemik sağlığını korumaya, sindirim sistemini desteklemeye, enerji seviyesini artırmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

Delice tuzu, yemeklerde, salatalarda, hamur işlerinde ve diğer yemeklerde kullanılabilir. Ayrıca, banyoda peeling olarak da kullanılabilir.

Delice tuzunun faydaları şunlardır:

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

- Kemik sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur,

- Enerji seviyesini artırmaya yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

Delice tuzu, doğal ve sağlıklı bir tuz çeşididir. Yüksek mineral içeriği sayesinde birçok fayda sağlamaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem