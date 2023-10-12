Afyonkarahisar'da yetiştirildi, ayrı bir lezzeti var: Kilosu 13 TL!

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde fazla güneş aldığı için ayrı bir lezzeti olan 'agria' cinsi patatesin hasadı başladı. Hasatta çalışan kadınlar tarafından toplanan patateslerin kilosu 10-13 TL arasında alıcı buluyor.

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 40 bin dekar alanda devam eden hasatta çalışan kadınlar tarafından toplanan patatesler, çuvallara konularak depolara gönderiliyor.

Hasadın hava şartlarından dolayı zorlukla geçtiğini ifade eden patates üreticisi Adem Yıldırım, "Patates hasadı zorlukla geçiyor. 5 dekar alanda 9 çalışanımız var. Yaklaşık 50 bin TL’lik ürünümüzde var. Şu anda patatesin kilosu 10-13 lira arasında satılıyor" dedi.

"VERİM ÇOK DÜŞÜK"

Hastalık nedeniyle bu yıl verimin düşük olduğunu belirten Mehmet Yıldırım isimli üretici, "Bu sene hastalıklar oldu. Verim çok düşük. Şuanda 4, 4.5 alanda patates ektik. Patates şuanda 10-13 lira arasında değişiyor. Çok zor şartlar sabah 7'de tarlaya geliyorsun. Makine giriyor makinenin arkasından takip ediyorsun. Ama hastalık nedeniyle verim çok düşük" diye konuştu.

Afyonkarahisar'da yetiştirildi, ayrı bir lezzeti var: Kilosu 13 TL! - Resim : 1

"500 TL YEVMİYE ALIYORUZ"

Hasada katılan işçilerden Ayşe Kır ise, "Sabahın 8'inde geliyoruz akşam 6'ya kadar soğuk demeden sıcak demeden çalışıyoruz. 500 lira yevmiye alıyoruz. Burada patates topluyoruz seçiyoruz" dedi.

AGRİA CİNSİ PATATES

Agria cinsi patates, sarı renkli, oval şekilli ve yüksek nişasta içeriğine sahip bir patates çeşididir.

Agria patatesleri, çoğunlukla frites ve cips gibi işlenmiş ürünlerde kullanılmak üzere yetiştirilir. Ancak, aynı zamanda taze tüketim için de uygundur. Agria patatesleri, pişirdikten sonra krem gibi bir kıvam alır ve lezzetli bir tada sahiptir.

Agria patatesleri, ilkbahar aylarında ekilir ve sonbaharda hasat edilir. Ilıman iklimlerde yetiştirilebilir ve iyi drene edilmiş topraklardan hoşlanır.

Agria patatesleri, aşağıdaki gibi çeşitli şekillerde tüketilebilir:

- Frites: Agria patatesleri, frites yapmak için idealdir. Frites yapmak için, patatesleri soyup uzun ve ince çubuklar halinde kesin. Ardından, patatesleri kızgın yağda kızarana kadar kızartın,

- Cips: Agria patatesleri, cips yapmak için de idealdir. Cips yapmak için, patatesleri soyup ince dilimler halinde kesin. Ardından, patatesleri kızgın yağda kızarana kadar kızartın,

- Püre: Agria patatesleri, püre yapmak için de kullanılabilir. Püre yapmak için, patatesleri soyup küp küp doğrayın. Ardından, patatesleri suda haşlayın ve yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra, patatesleri süzdürün ve biraz tereyağı, süt ve tuz ekleyerek püre haline getirin,

- Fırında patates: Agria patatesleri, fırında da pişirilebilir. Fırında patates yapmak için, patatesleri soyup dörde bölün. Ardından, patatesleri zeytinyağı, tuz ve biberle karıştırın. Daha sonra, patatesleri fırın tepsisine koyun ve 200 derece önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.

Agria patatesleri, besleyici bir besindirdir. C vitamini, potasyum ve lif bakımından zengindir. Ayrıca, antioksidanlar bakımından da zengindir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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