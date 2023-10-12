Tokat'ta hasadı bitti, kilometrelerce kuyruk oluştu: 4 saat beklediler!

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde çiftçiler, hasat ettikleri pancarları tartmak ve fabrikalara teslim etmek için kantarların yolunu tuttu. Sulusaray ilçesine tartım işlemi için gelen çiftçiler, ürünlerini satabilmek için kantar önünde 3 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturup, 4 saat bekledi.

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde şeker pancarı hasadında sona yaklaşıldı.

Hasat ettikleri pancarları tartmak ve fabrikalara teslim etmek için kantarların yolunu tutan çiftçiler, 3 kilometreye yaklaşan kuyruk oluşturup, 4 saat beklemek zorunda kaldılar.

"İNSANLAR BURADA MAĞDUR OLDU"

Sabahın erken saatlerinde beklemeye başladığını belirten Ali Osman Gülal, "Sabah 9.00'da buraya geldim, 4 saattir burada bekliyorum. İçeri girdiğimizde de palette bekleyeceğiz. 2 kilometre uzunluğunda vardır. Paletler doğru çalışmadığı için insanlar burada mağdur oluyor" diye konuştu.

Tokat'ta hasadı bitti, kilometrelerce kuyruk oluştu: 4 saat beklediler! - Resim : 1

TEKNİK PROBLEMLER OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Uzun kuyruğa işletmede yaşanan bazı teknik problemlerin neden olduğu ileri sürüldü.

ŞEKER PANCARI FİYATI

Kota tamamlama primi dahil, 2023 şeker pancarı alım fiyatı ton başına 1855 lira olarak açıklandı.

ŞEKER PANCARI

Şeker pancarı, ılıman iklimlerde yetişir. Ekim ayında ekilen şeker pancarı, ilkbaharda çiçek açar ve sonbaharda hasat edilir.

Şeker pancarı, çeşitli şekillerde işlenerek şeker, alkol, yem ve nişasta elde edilir. Şeker, şeker pancarının ana ürünüdür. Şeker pancarı, dünyanın şeker üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini karşılamaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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