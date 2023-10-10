Erzurum'da henüz fark edilmedi, görenleri adeta büyülüyor!

Erzurum’da Tortum Gölü kenarında bulunan peri bacaları benzeri oluşumlar görenleri adeta büyülüyor.

Kapadokya’daki peri bacalarına benzer güzellikteki oluşum ve doğasıyla turizme kazandırılmayı bekleyen bölge, sıcak hava balon turları ve trekking gibi daha birçok aktivite için ideal bir zemin sunuyor.

HENÜZ FARK EDİLMEDİ

Bölgede birçok yerde bu tür kaya oluşumlarına rastlamak mümkün. Ancak bunların hemen hemen hepsi Tortum Gölü kenarındaki gibi hem maceraseverler hem de gezi tutkunları tarafından henüz fark edilmedi.

PERİ BACASI

Peri bacaları, genellikle yumuşak tüf katmanlarının üzerinde, daha sert kayalardan oluşan şapkalar şeklinde bulunur. Peri bacaları, rüzgar ve suyun etkisiyle oluşur.

Peri bacalarının oluşumu için üç temel faktör gereklidir:

- Volkanik aktivite: Peri bacalarının oluştuğu bölgeler genellikle geçmişte volkanik aktiviteye maruz kalmış bölgelerdir. Bu aktiviteler, yumuşak tüf katmanlarının oluşmasına neden olur,

- Yağış: Peri bacalarının oluşumunda yağış da önemli bir rol oynar. Yağış, rüzgarla birlikte yumuşak tüf katmanlarını aşındırarak peri bacalarının şeklini oluşturur,

- Rüzgar: Rüzgar, peri bacalarının oluşumunda yağıştan sonra en önemli etkendir. Rüzgar, yumuşak tüf katmanlarını aşındırarak peri bacalarının şeklini oluşturur.

Peri bacaları, farklı şekil ve boyutlarda olabilir. Bazı peri bacaları, konik bir şekle sahipken, bazıları daha karmaşık şekillere sahiptir. Peri bacaları, dünyanın farklı yerlerinde de bulunabilir, ancak en yaygın olarak Kapadokya bölgesinde görülür.

Kaynak: Gerçek Gündem