Erzurum'da henüz fark edilmedi, görenleri adeta büyülüyor!

Erzurum'un Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz sınırında yer alan doğa harikası ilçesi Uzundere’de keşfedilmeyi bekleyen peri bacaları benzeri oluşumlar görenleri adeta büyülüyor. Kapadokya’yı andıran görüntüler henüz fark edilmedi.

><

Erzurum’da Tortum Gölü kenarında bulunan peri bacaları benzeri oluşumlar görenleri adeta büyülüyor.

Kapadokya’daki peri bacalarına benzer güzellikteki oluşum ve doğasıyla turizme kazandırılmayı bekleyen bölge, sıcak hava balon turları ve trekking gibi daha birçok aktivite için ideal bir zemin sunuyor.

HENÜZ FARK EDİLMEDİ

Bölgede birçok yerde bu tür kaya oluşumlarına rastlamak mümkün. Ancak bunların hemen hemen hepsi Tortum Gölü kenarındaki gibi hem maceraseverler hem de gezi tutkunları tarafından henüz fark edilmedi.

Erzurum'da henüz fark edilmedi, görenleri adeta büyülüyor! - Resim : 1

PERİ BACASI

Peri bacaları, genellikle yumuşak tüf katmanlarının üzerinde, daha sert kayalardan oluşan şapkalar şeklinde bulunur. Peri bacaları, rüzgar ve suyun etkisiyle oluşur.

Peri bacalarının oluşumu için üç temel faktör gereklidir:

- Volkanik aktivite: Peri bacalarının oluştuğu bölgeler genellikle geçmişte volkanik aktiviteye maruz kalmış bölgelerdir. Bu aktiviteler, yumuşak tüf katmanlarının oluşmasına neden olur,

- Yağış: Peri bacalarının oluşumunda yağış da önemli bir rol oynar. Yağış, rüzgarla birlikte yumuşak tüf katmanlarını aşındırarak peri bacalarının şeklini oluşturur,

- Rüzgar: Rüzgar, peri bacalarının oluşumunda yağıştan sonra en önemli etkendir. Rüzgar, yumuşak tüf katmanlarını aşındırarak peri bacalarının şeklini oluşturur.

Peri bacaları, farklı şekil ve boyutlarda olabilir. Bazı peri bacaları, konik bir şekle sahipken, bazıları daha karmaşık şekillere sahiptir. Peri bacaları, dünyanın farklı yerlerinde de bulunabilir, ancak en yaygın olarak Kapadokya bölgesinde görülür.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Erzurum

Benzer Videolar

Batman'da doğal şekilde elde edildi, büyük talep görüyor: Kilosu 2 bin 500 TL! Doğal şekilde elde edildi: Kilosu 2 bin 500 TL!
Sivas'ta ata tohumundan yetiştirildi, hasadı başladı: Tam 40 kilo! Ata tohumundan yetiştirildi: Tam 40 kilo!
Dünyada sadece Muğla'da yetişiyor, altın olarak adlandırıyor: Kilosu 120 TL! Altın olarak adlandırıyor: Kilosu 120 TL!
Sivas'ta yer altından çıkarılıyor, oldukça rağbet görüyor: Köylünün adeta ekmek kapısı! Yer altından çıkarılıyor, oldukça rağbet görüyor!
Antalya'da 32 çeşit arasında seçildi, tam 2 kilo 94 gram: 10 bin TL kazandırdı! Tam 2 kilo 94 gram: 10 bin TL kazandırdı!
Bitlis'te yetiştirildi, hasadı başladı: Vitamin ve protein deposu! Hasadı başladı: Vitamin ve protein deposu!
Nadir görülüyor ve nesli tükenmekte, Bursa'da görüntülendi! Nesli tükenmekte, Bursa'da görüntülendi!
Mersin'de yetiştirildi, hasadı başladı: Tarlada kilosu 12 TL! Hasadı başladı: Tarlada kilosu 12 TL!
Sakarya'da Endonezya'dan getirip bahçesinde yetiştirdi, taleplere yetişemiyor: Gramı 1000 TL! Taleplere yetişemiyor: Gramı 1000 TL!
Süphan Dağı beyaza büründü Süphan Dağı beyaza büründü
Gökyüzünde ortaya çıkan ışık huzmesi merak uyandırdı Gökyüzünde ortaya çıkan ışık huzmesi merak uyandırdı
Sivas'ta günümüze kadar ulaştı, sırrı çözüldü! Günümüze kadar ulaştı, sırrı çözüldü!
ÇOK OKUNANLAR
Döviz hesabı olanlar şaşkın: Bu sınırın üzerinde doları olanlar için bankalardan yeni uygulama Döviz hesabı olanlar şaşkın: Bu sınırın üzerinde doları olanlar için bankalardan yeni uygulama
Finans uzmanından yatırımcılara uyarı: İşte patlama yapması beklenen 20 hisse Finans uzmanından yatırımcılara uyarı: İşte patlama yapması beklenen 20 hisse
Son yılların en dikkat çeken anketi: Erdoğan'ı geçen isim dikkat çekti! Son yılların en dikkat çeken anketi: Erdoğan'ı geçen isim dikkat çekti!
Konut satışında yeni dönem: 1 Kasım'da başlıyor Konut satışında yeni dönem: 1 Kasım'da başlıyor
Kedicikler itiraf etti, Adnan Oktar'ın yaptığı eziyetlerin listesi ortaya çıktı! Kedicikler itiraf etti, Adnan Oktar'ın yaptığı eziyetlerin listesi ortaya çıktı!