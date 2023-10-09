Dünyada sadece Muğla'da yetişiyor, altın olarak adlandırıyor: Kilosu 120 TL!

Dünyada sadece Muğla’nın Ula ilçesi Gökova ovasında yetişen sarı susam hasadı devam ediyor.

Gökova havzasında üretilen sarı susamın en büyük taliplisi Japonlar. Japonlar İzmir'deki tüccarlardan aldıkları sarı susamı kendi ülkeleri ve Amerika’da geleneksel yemekleri olan suşide kullanıyor. Japonlar sarı susamı suşi dışında diğer yemeklerde de tatlandırıcı ve süs olarak da sunuyor.

"GENELLİKLE DIŞARI GİDİYOR"

Bu yıl 1,5 ton sarı susam rekoltesi beklediğini belirten üretici Günay Kurt, "Hava şartları ve Gökova’nın bu meltemi estiği sürece bu denizin kıyısındaki susam değerlidir. Hava şartları nedeniyle sarı susam diye geçer bu. Yağ oranı çok yüksektir. Genellikle dışarı gidiyor. Yağ oranı nedeniyle ilaç sanayiinde kullanılıyor. Yurt dışında Japonlar alıyor" dedi.

"KİLO FİYATINI 120 TL BEKLİYORUZ"

Kurt, "Fiyat konusu geçen sene kilo 45-50 liraydı. Bu sene kilo fiyatı 95 liradan açıldı. Biz susamın değerine göre 120 lira bekliyoruz. İşçi bulamıyoruz. İşçi bulamayınca ekmiyorlar. Tarlaya mısır, buğday gibi masrafı ve işçiliği az olan ürün ekiyorlar" diye konuştu.

SARI SUSAM

Havası ve toprağı nedeniyle Türkiye’de sadece Gökova havzasında yetişen altın sarısı susam, Haziran ayında ekimi yapılıyor. Eylül ayında ürünlerin elle sökülmesi ve kümelemesi yapılıyor. Kümelenen sarı susam 21-24 gün arasında tarlada kurumaya bırakılıyor. Tamamen kuruyan susamlar geleneksel yöntemler ile elle çırpılarak yuvalarından çıkarılarak önce büyük elekte, sonra daha ince ve sık elekte elenerek tamamen insan gücü ile toplanıyor.

SULAMA YAPILMIYOR

Gübre kullanılmadan organik olarak yetiştirilen sarı susam, yağ oranı ve aroması ile dikkat çekerken, ürün hasadına kadar sulama yapılmıyor.

SARI SUSAMIN FAYDALARI

Sarı susam, protein, lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Sarı susam, özellikle kalsiyum, magnezyum, demir ve çinko bakımından zengindir.

Sarı susamın sağlığa faydaları şunlardır:

- Kemikleri güçlendirir: Sarı susam, kalsiyum bakımından zengindir. Kalsiyum, kemiklerin güçlü ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur,

- Kan basıncını düzenler: Sarı susam, magnezyum bakımından zengindir. Magnezyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur,

- Kolesterol seviyesini düşürür: Sarı susam, lif bakımından zengindir. Lif, kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltır: Sarı susam, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, kanser riskini azaltmaya yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Sarı susam, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Vitamin ve mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem