Bitlis'te yetiştirildi, hasadı başladı: Vitamin ve protein deposu!

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, iri taneleri ve ince kabuğu ile tescil alan Adilcevaz cevizinin hasadına başlandı.

Adilcevaz cevizinin eşi benzerinin olmadığını aktaran Vahit Alkan isimli vatandaş, "Bu sene eskiye göre cevizin verimi az oldu ama yine de çok şükür. Hasadımızı yapıyoruz" dedi.

"VİTAMİNİ BAKIMINDAN ÇOK TALEP ALIYORUZ"

"Adilcevaz cevizini yurdumuzun hemen hemen yerine gönderiyoruz" diyen Alkan, "Hem tadı hem vitamini hem mineral bakımından çok talep alıyoruz" dedi.

CEVİZ

Ceviz, Juglans cinsine ait, sert kabuklu bir meyvedir. Ceviz ağacı, Kuzey Yarımküre'nin ılıman bölgelerinde yetişir. Ceviz, insan tüketimi için değerli bir gıda maddesidir ve ayrıca kereste ve yağ üretiminde de kullanılır.

Cevizin besin değeri

Ceviz, protein, lif, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller bakımından zengin bir besindir. Cevizin besin değeri şu şekildedir:

- Kalori: 654,

- Protein: 15 gram,

- Yağ: 65 gram,

- Karbonhidrat: 14 gram,

- Lif: 4 gram,

- Vitamin K: Günlük Değerin %100'ü,

- Vitamin B6: Günlük Değerin %25'i,

- Manganez: Günlük Değerin %65'i,

- Magnezyum: Günlük Değerin %25'i,

- Fosfor: Günlük Değerin %20'si,

- Bakır: Günlük Değerin %15'i,

- E vitamini: Günlük Değerin %10'u,

- Folat: Günlük Değerin %5'i.

Cevizin sağlığa faydaları

Ceviz, birçok sağlık faydası ile ilişkilendirilmiştir.

Cevizin faydaları şu şekildedir:

* Kalp sağlığını destekler: Ceviz, kalp sağlığını destekleyen Omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Ceviz tüketiminin, kan basıncını düşürmeye, kolesterol seviyelerini iyileştirmeye ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir,

* Beyin sağlığını destekler: Ceviz, beyin gelişimi ve işlevi için önemli olan Omega-3 yağ asitleri, E vitamini ve folik asit bakımından zengindir. Ceviz tüketiminin, beyin fonksiyonunu iyileştirmeye ve Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir,

* Kanser riskini azaltır: Ceviz, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, hücre hasarını önlemeye yardımcı olur ve kanser riskini azaltabilir. Ceviz tüketiminin, meme kanseri, prostat kanseri ve kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir,

* Diyabet riskini azaltır: Ceviz, kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olan lif bakımından zengindir. Ceviz tüketiminin, diyabet riskini azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir,

* Obezite riskini azaltır: Ceviz, tokluğu artırmaya yardımcı olan protein ve lif bakımından zengindir. Ceviz tüketiminin, obezite riskini azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Ceviz tüketimi

Ceviz, çiğ veya kavrulmuş olarak tüketilebilir. Ceviz, salatalara, tatlılara, çorbalara ve diğer yemeklere eklenebilir. Ceviz, ara öğün veya atıştırmalık olarak da tüketilebilir.

Yetişkinlerin günde 2-3 avuç ceviz tüketmesi önerilir. Ancak, cevizin yüksek kalorili bir besin olduğunu unutmayın. Fazla ceviz tüketimi, kilo alımına neden olabilir.

Ceviz alırken dikkat edilmesi gerekenler

Ceviz satın alırken, taze, sağlam ve bozulmamış olmasına dikkat edin. Cevizlerin kabuğu pürüzsüz ve parlak olmalıdır. Cevizlerin içi kahverengi veya açık sarı renkte olmalıdır.

Cevizleri serin ve kuru bir yerde saklayın. Cevizlerin nemli ortamda saklanmaması gerekir. Cevizlerin raf ömrü yaklaşık 1 yıldır.

Kaynak: Gerçek Gündem