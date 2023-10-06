Mersin'de yetiştirildi, hasadı başladı: Tarlada kilosu 12 TL!

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin’de açıkta yetiştirilen iç ve dış piyasanın önemli bir kısmını karşılayan domateste güz hasadı başladı.

Kışın örtü altı yaz ve sonbaharda ise açıkta yapılan üretimle ilçede yılda 600 bin tondan fazla domates hasat ediliyor. Güz domatesi olarak bilinen sezonun açıktaki son üretiminin hasadı da sonbaharın girmesiyle birlikte başladı.

TARLADA KİLOSU 12 TL

Tarlada birinci kalite domates 10-12 TL arasında alıcı buluyor. Hasat edilen ürünler ilk önce İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyükşehire gönderiliyor.

"HASADIMIZ YAKLAŞIK 2,5 AY SÜRER"

Erdemli'nin Karayakup köyündeki tarlasında domates üretimi yapan Yunus Söner, "Domatesin güz hasadına başladık. Bu sene verim güzel, kaliteli ürünlerimizi yetiştirdik. Başlayan sonbahar hasadımız yaklaşık 2,5 ay sürer" dedi.

"70 GÜN SONRA İLK HASADA BAŞLADIK"

Üreticilerden Mustafa Yıldız ise, "Güz çeşidi domatesimizi 20 Temmuz'da diktik. Emek çektik olacak diye. 70 gün sonra ilk hasada başladık. Fiyatlar da düzeliyor. Domateslerimiz daha çok iç piyasada İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde büyükşehirlerin hemen hemen hepsine gidiyor" ifadelerini kullandı.

DOMATES

Domates, patlıcangiller (Solanaceae) familyasından, anavatanı Güney ve Orta Amerika olan, meyvesi yenebilen otsu bitki türü. Domatesin eş anlamlısı kızanak sözcüğüdür.

Domates, genellikle kırmızı, yenilebilen meyvesi yabani bitkilerde 1–2 cm çapında iken, kültür bitkilerinde daha büyüktür. Çoğu vitamin bu meyvede bulunur ve kanseri önleyici yapısı vardır. Bu vitamin ve önleyici mineraller domatesin kabuğunda bulunur.

Domates, düşük kalorili ve besin açısından zengin bir sebzedir. İçerdiği likopen, C vitamini, A vitamini, potasyum ve diğer besin maddeleri ile sağlık açısından birçok fayda sunar.

Domatesin faydaları şunlardır:

- Kanser riskini azaltır: Domateste bulunan likopen, prostat, pankreas, akciğer ve meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kalp sağlığını destekler: Domates, LDL (kötü) kolesterolü düşürmeye ve HDL (iyi) kolesterolü yükseltmeye yardımcı olabilir.

- Göz sağlığını korur: Domates, A vitamini bakımından zengindir ve A vitamini, göz sağlığını korumada önemli bir rol oynar,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Domates, C vitamini bakımından zengindir ve C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

- Sindirim sistemini destekler: Domates, lif bakımından zengindir ve lif, sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur.

Domates, salata, çorba, sos, yemek, sandviç ve daha birçok yemekte kullanılan popüler bir sebzedir. Domatesin 100 gramında 15 kalori, 0,9 gram protein, 0,2 gram yağ, 3,9 gram lif ve 2,6 gram karbonhidrat bulunur.

Kaynak: Gerçek Gündem