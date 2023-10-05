Süphan Dağı beyaza büründü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı, yağışlar sonrası beyaza büründü.

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Son 4 gündür yağmurun etkili olduğu Bitlis’te, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Bugün itibariyle yağışların yerini güneşli havaya bıraktığı kentte beyaza bürünen dağlar görsel bir güzellik oluşturdu. Bitlis’te mevsimin ilk karın yağdığı yüksek kesimlerden biri de Adilcevaz ilçesinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı oldu. Mevsimin ilk karı ile birlikte zirvesi tamamen beyaza bürünen Süphan Dağı, bulutların dağılmasıyla birlikte apayrı bir güzelliği büründü.

Adilcevaz’ın Aydınlar beldesinde yaşayan Ünal Emen isimli vatandaş, “Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı ve beyazlık Süphan Dağı’na ayrı bir güzellik veriyor” dedi.

Ahlat ilçesinden de görüntülenen Süphan Dağı, güzel görüntü oluşturdu. Zirvesi tamamen beyaza bürünen dağ, seyri güzel bir görüntü oluşturdu. İlçedeki vatandaşlar sabah uyanınca Süphan Dağı’nın beyaza bürünmüş eşsiz manzarasıyla karşılaştı. İlçedeki vatandaşlardan Yakup İlkan Olcay da, “3-4 gündür sürekli yağan yağmurlar sebebiyle havada bir soğukluk vardı. Bugünde sabah uyandığımızda Süphan Dağı’na kar yağdığını gördük. Aşırı soğuklar nedeniyle bu kışın çok çetin geçeceğini öngörüyoruz. Yakın zamanda da şehir merkezine kar yağacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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