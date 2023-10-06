Nadir görülüyor ve nesli tükenmekte, Bursa'da görüntülendi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğa fotoğrafçısı Samet Asutay, nadir görülen ve nesli tükenmekte olan kızıl geyiği kamerasıyla görüntüledi.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğa fotoğrafçısı, kızıl geyik görüntüledi.

Arkadaşı ile İnegöl ormanlarında doğa yürüyüşü yaparken doğa fotoğrafçısı Samet Asutay tarafından görüntülenen kızıl geyik, nadir görülüyor ve nesli tükenmek üzere.

KIZIL GEYİK

Kızıl geyik, uzun boylu ve ince bir gövdeye, uzun bacaklara ve yuvarlak bir kafaya sahiptir. Erkeklerin boynuzları vardır ve dişiler yoktur. Yaz aylarında kızıl geyiklerin kürkü kırmızımsı kahverengidir, kış aylarında ise gri-kahverengidir.

Nadir görülüyor ve nesli tükenmekte, Bursa'da görüntülendi! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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