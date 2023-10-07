Antalya'da 32 çeşit arasında seçildi, tam 2 kilo 94 gram: 10 bin TL kazandırdı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "avokado ve mango" temalı 2. Alanya Tropikal Meyve Festivali'nin kazananı belli oldu. 32 çeşit tropikal ürün ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, 2 kilo 94 gramlık mangosu ile Mustafa Kaya adlı çiftçi, 10 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oldu.

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Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Alanla Ziraat Odası ve Alanya Avokado Üreticileri Birliğinin katkılarıyla düzenlenen festivalde ilçede üretimi yapılan 32 çeşit tropikal ürünün fidesi, meyvesi ve meyvelerden üretilen ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

3 gün sürecek renkli festivalin Alanya'daki yerel halk, çiftçiler, esnaf ve misafirlerin katılımıyla dolu dolu geçeceğini söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, hedeflerinin bölgede yetişen tropikal meyvelerin hem çiftçilere hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlaması olduğunu kaydetti.

10 BİN TL ÖDÜL

Festivalin ilk günü etkinlikleri yapılan En Ağır Mango Yarışması ile son buldu. Ürününe güvenen 12 çiftçinin katıldığı yarışmada 10 bin TL, 7 bin TL ve 5 bin TL’lik ödüller belirlendi. 10 bin TL’lik büyük ödülün sahibi ise 2 kilo 94 gramlık mangosu ile Mustafa Kaya adlı çiftçi oldu. 2 Kilo 92 gram ile 2. Abdurrahman Yıldırım 7 bin TL’lik ödülü, 1 kilo 944 gram ile de Duran Yıldırım 5 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

Antalya'da 32 çeşit arasında seçildi, tam 2 kilo 94 gram: 10 bin TL kazandırdı! - Resim : 1

MANGO

Mango, Güney Asya'ya özgü bir taş meyvesidir. Dünyanın en popüler meyvelerinden biridir ve tatlı, sulu eti ve parlak sarı rengi ile tanınır. Mangolar, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından iyi bir kaynaktır ve çok sayıda sağlık faydası ile ilişkilendirilmiştir.

Besin değeri

1 bardak (165 gram) dilimlenmiş mango şunları içerir:

- Kalori: 99,
- Protein: 1 gram,
- Yağ: 0,4 gram,
- Karbonhidratlar: 24 gram,
- Lif: 2,6 gram,
- C vitamini: Günlük Değerin %76'sı,
- A vitamini: Günlük Değerin %22'si,
- Potasyum: Günlük Değerin %6'sı,

Sağlık faydaları

Mangolar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda sağlık faydası ile ilişkilendirilmiştir:

* Güçlendirilmiş kalp sağlığı: Mangolar, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilecek potasyum içerir. Mangolar ayrıca kalbi hasardan korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir,

* Kanser riskinin azalması: Mangolar, hücre hasarını önlemeye yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir. Mangolar, meme kanseri, kolon kanseri ve prostat kanseri de dahil olmak üzere çok çeşitli kanser türlerine karşı anti-kanser etkileri göstermiştir,

* Artan bağışıklık: Mangolar, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekli olan C vitamini açısından iyi bir kaynaktır. C vitamini, enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur,

* İyileştirilmiş sindirim sağlığı: Mangolar, sindirim sistemini sağlıklı tutmaya yardımcı olabilecek lif içerir. Lif, dışkı hacmini artırmaya ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur,

* Sağlıklı cilt: Mangolar, sağlıklı bir cilt için gerekli olan A vitamini içerir. A vitamini, cilt hücrelerini onarmaya ve cildi hasardan korumaya yardımcı olur.

Mango nasıl tüketilir?

Mangolar, taze, pişmiş veya kuru olarak tüketilebilir. Taze mangolar kendi başlarına, salatalara eklenerek veya smoothie ve meyve sularında kullanılabilir. Pişmiş mangolar, mangolu pirinç gibi tatlılara veya köri gibi tuzlu yemeklere eklenebilir. Kurutulmuş mangolar atıştırmalık olarak veya fırınlamada kullanılabilir.

Mango seçerken ve saklarken dikkat edilmesi gerekenler

Mango seçerken, sert ve parlak sarı renkli meyvelere bakın. Yumuşak veya leke olan mangolardan kaçının. Mangolar oda sıcaklığında birkaç gün veya buzdolabında en fazla bir hafta saklanabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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