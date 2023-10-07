Sivas'ta yer altından çıkarılıyor, oldukça rağbet görüyor: Köylünün adeta ekmek kapısı!

Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Mutubey köyü sakinleri yer altından birçok zorluğa rağmen çıkarılan kilin birçok faydası bulunurken, köylünün ise adeta ekmek kapısı oluyor.

Köylülerin kazma küreklerle yerin yaklaşık 3 metre altından bin bir zorlukla çıkardıkları kilin faydası ise saymakla bitmiyor. Özellikle cilt temizliğinde ve saç temizliğinde sıklıkla kullanılan kil, kansızlık ve demir eksikliği çeken kadınlar tarafından ise şifa niyetiyle yenilerek tüketiliyor. Köy sakinleri bu alanın değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasını istiyor.

"ÇIKARTMASI BİR HAYLİ ZOR"

Köy Muhtarı Daim Danişment, insan gücüyle kilin çıkartılmasının zor olduğunu ifade ederek, "Bu kilin özelliği çok. Şampuan olarak kullanılınca saçta kepek yapmıyor. Maske olarak kullanılıyor. Bazı bayanlar yiyor. 2-3 metre toprağın altından çıkartıyoruz ama fazla değerlendiremiyoruz. Buranın değerlendirilmesini istiyoruz. Rağbet çok ama çıkartması zor. 100-200 kilo kil çıkartmak için en az bir gün uğraşıyorsun. Buradan götürüp satanlar var. Burası en az 150 yıllık. Buranın asıl kaşifi Veli Kılavuz, o çıkartıp at arabası ve eşek arabasıyla götürüp köylerde satarlardı" dedi.

"EKONOMİYE KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Köy sakini Mustafa Doğan, kilin ekonomiye kazandırılmasının gerektiğini söyleyerek, "Kil çıkartıyoruz. Kilden maske yapıyorlar, saç dökülmesine iyi geliyor. Vitamin eksikliği nedeniyle kadınlar yiyorlar. Birçok faydası var. Rağbet oluyor. Çıkartması biraz zor. Ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

KİL

Kil, doğal olarak oluşan, ince taneli bir toprak türüdür. Kil, çeşitli renklerde olabilir ve farklı mineral bileşimlerine sahiptir. Kil, çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır, ancak aynı zamanda sağlık ve güzellik için de faydaları vardır.

Kil türleri

Kilin birçok farklı türü vardır, ancak en yaygın olanları şunlardır:

- Bentonit kili: Bentonit kili, en emici kil türlerinden biridir. Bentonit kili, toksinleri ve kirlilikleri vücuttan uzaklaştırmaya yardımcı olduğu için detoks amaçlı kullanılır,

- Kaolin kili: Kaolin kili, en nazik kil türlerinden biridir. Kaolin kili, hassas ciltler için uygundur ve cilt temizleyicilerinde ve maskelerinde kullanılır,

- Rhassoul kili: Rhassoul kili, mineral açısından zengin bir kil türüdür. Rhassoul kili, saç ve cilt için faydalıdır ve saç maskelerinde ve vücut peelinglerinde kullanılır.

Kil faydaları

Kil, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda faydaya sahiptir:

- Detoks: Kil, toksinleri ve kirlilikleri vücuttan uzaklaştırmaya yardımcı olur. Kil, içsel olarak alınabilir veya cilt maskesi olarak kullanılabilir,

- Cilt sağlığı: Kil, ciltteki yağ ve kirin temizlenmesine yardımcı olur. Kil ayrıca gözenekleri sıkılaştırır ve cildi yumuşatır,

- Saç sağlığı: Kil, saç derisini temizlemeye ve saçları güçlendirmeye yardımcı olur. Kil ayrıca saç derisindeki kaşıntı ve kepeği azaltır,

- Ağrı kesici: Kil, ağrıyı ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Kil, artrit, eklem ağrısı ve kas ağrısı gibi rahatsızlıklar için kullanılabilir.

KİL NASIL KULLANILIR?

Kil, içsel olarak veya harici olarak kullanılabilir. İçsel olarak kil tüketirken, temiz su ile karıştırılmış bir kaşık kili bir bardak suda çözün ve için. Kil maskesi yapmak için, kili su veya başka bir sıvı ile karıştırın ve cildinize veya saçınıza uygulayın. Maskeyi 10-15 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayın.

Kil kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Kil kullanırken aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- Kil, içsel olarak tüketildiğinde kabızlığa neden olabilir. Bu nedenle, kil tüketirken bol su içmeye dikkat edin,

- Kil, hassas ciltlerde tahrişe neden olabilir. Bu nedenle, kil maskesi yapmadan önce küçük bir alanda test edin,

- Kil, metalik toksinleri vücuttan uzaklaştırabilirken, aynı zamanda vücudun ihtiyaç duyduğu mineralleri de uzaklaştırabilir. Bu nedenle, kil düzenli olarak kullanılmamalıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem