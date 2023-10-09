Sivas'ta ata tohumundan yetiştirildi, hasadı başladı: Tam 40 kilo!

Sivas'ta her yıl Mayıs ayı ile birlikte toprakla buluşturulan lahana tohumları, Ekim ayı ile birlikte hasat edilmeye başlandı.

Lahana sarması ve kışlık turşu yapmak isteyen vatandaşların öncelikli tercihi olan Sivas lahanası, sıfırın altında 20 dereceye kadar dayanabiliyor.

AĞIRLIĞI 40 KİLOGRAMA ULAŞABİLİYOR

Tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen Sivas lahanasının ağırlığı 40 kilograma kadar ulaşabiliyor. Ekim ayında başlayan hasat, yılbaşına kadar devam ediyor.

"BU LAHANALAR ATA TOHUMU"

Sivas lahanasının özelliklerini anlatan üretici Mustafa Gücer, "Bu lahanalar ata tohumu, dışarıdan gelen tohumlardan değil. Bu lahanalarla sarma yaparlar, tuşu yaparlar. Bu lahana diğer lahana cinslerine göre daha güçlü ve tatlı olur. Hasat soğuklar gelene kadar, don olana kadar sürer. Bunları biz Mayıs ayında diktik ve şimdi hasat ediyoruz. Metre kareye bir tane dikeriz biz, mesela burası 15 dönüm ve burada 15 bin lahana var" dedi.

"SIFIRIN ALTINDA 15-20 DERECELERE KADAR DAYANIR"

Lahana satışı yapan perakende sebze hali esnafı Ferhat Çobanoğlu ise Sivas lahanasının ağır kış şartlarına dayandığını söyleyerek, "Bir haftadır lahana hasadı başladı. Bizde ürünleri buradan alıp tezgâhımızda satıyoruz. Sivas lahanasını üreten sayıyı çiftçimiz kaldı, bu durum bizi üzüyor. En büyüğü 35-40 kilogramağırlıklara ulaşan lahanalarımız var. Bu lahanalar sıfırın altında 15-20 derecelere kadar dayanır. Sivas’ta yaşayan vatandaşlar turşu yapmak için soğuk havayı bekler, lahananın üzerine kırağı yağıp donacak ki turşusu olsun. Donan lahanayla yapılan turşu dayanıklı oluyor, barlanma olmuyor, erime olmuyor. Mayıs ayına adar yapılan turşuyu yitebiliyorlar. Lahana suyu pek sevmeyen bir ürün olduğu için belli aralıklarla sulanması gerekir. Bu sene etkili olan aşırı yağış lahanalara hastalık getirdi, onun sıkıntısını yaşıyoruz. Aşırı yağışlardan dolayı bazı tarlar hiç olmadı, bazıları ürün alamadı" ifadelerine yer verdi.

LAHANA

Lahana, turpgiller familyasından bir sebzedir. Beyaz, kırmızı, mor ve kara olmak üzere birçok çeşidi vardır. Lahana, geniş ve kalınca yaprakları olan, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilir.

Lahana, besin değeri yüksek bir sebzedir. Protein, lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Lahana, özellikle C vitamini, K vitamini, folat ve potasyum bakımından zengindir.

Lahananın sağlığa faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Lahana, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltır: Lahana, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, kanser riskini azaltmaya yardımcı olur,

- Kalp sağlığını destekler: Lahana, lif bakımından zengindir. Lif, kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur,

- Sindirim sistemini destekler: Lahana, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Lahana, kalorisi düşük bir sebzedir.

LAHANA NASIL TÜKETİLİR?

Lahana, salatalarda, çorbalarda, yemeklerde ve sebze yemeklerinde kullanılabilir. Ayrıca, lahana turşusu, lahana dolması ve lahana sarması gibi yemeklerde de kullanılır.

Kaynak: Gerçek Gündem