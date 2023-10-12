Kilis'te 10 bin dekar alana ekildi, dekarda 4 ton ürün verdi: Tarlada kilosu 10 TL!

Kilis'te Hicaz narının hasadına başlanırken, çiftçiler, yüksek rekolte sevinci yaşadı. Yaklaşık 10 bin dekar alana nar ekilirken, dekarda 4 ton ürün alındı. Hicaz narı tarlada kilosu 10 TL'den alıcı buluyor.

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Kilis tarımında önemli bir yer tutan Hicaz narının hasadına başlandı.

Yaklaşık 10 bin dekar alanda nar üretimi yapılırken, Ekim ayı içerisinde başlanan hasadın ise Kasım ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

"TARLADA KİLOSU 10 TL"

Hasadı yapılan Hicaz narının tamamının yurt dışına ihraç edileceğini dile getiren Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Bahçe kenarlarında dikimi yapılan narlar 2006 yılında devletimizin verdiği destek ile 10 bin dekar alana çıktı. Üretilen tüm narlar ihracata gitmektedir. Bereketin simgesi olan nar, dekarda 4 ton beklentimiz var. Narın tarladaki kilosu 10 TL iken marketlerde 30 TL ye kadar alıcı buluyor" dedi.

Kilis'te 10 bin dekar alana ekildi, dekarda 4 ton ürün verdi: Tarlada kilosu 10 TL! - Resim : 1

"ÜRÜNLERİN TAMAMINI İHRAÇ EDİYORUM"

2006 yılında devletin verdiği destekle diktiği narların hasattan sonra tamamını ihracata gönderdiğini söyleyen üretici Mehmet Sakar, "Verilen destekle diktiğim narların bu sene yine hasadına başladık. Her sene 150-160 ton ürün elde ediyoruz. Narların kesimlerini yaptıktan sonra soğuk hava depolarına götürüyoruz ve yıl sonunda ihracat için ürünlerin tamamını yurt dışına gönderiyoruz" diye konuştu.

HİCAZ NARI

Hicaz narı, Türkiye'de yetiştirilen bir nar cinsidir. Hicaz narı, mayhoş bir tada sahiptir ve iri taneleri ile bilinir. Hicaz narı, dayanıklı bir nar cinsidir ve uzun süre tazeliğini korur.

Hicaz narı, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da ihraç edilmektedir.

Hicaz narı, yüksek C vitamini içeriği ile bilinir. Hicaz narı, aynı zamanda lif, potasyum ve folat açısından da zengindir. Hicaz narı, sağlığa birçok faydası olan bir meyvedir.

Hicaz narı faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur,
- Kalp sağlığını korur,
- Kan basıncını düşürür,
- Kanser riskini azaltır,
- Kabızlığı giderir,
- Kilo vermeye yardımcı olur.

Hicaz narı, taze olarak tüketilebilir. Hicaz narı, aynı zamanda meyve suyu, marmelat ve reçel olarak da tüketilebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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