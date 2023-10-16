Burdur'da hasadı başladı, tam bir vitamin deposu: Kilosu 25 TL!

Burdur’un Tefenni ilçesine bağlı olan ve meyve bahçesi olarak bilinen Yeşilköy’de elma hasadı başladı.

Üreticiler sezon başından bu tarafa yetiştirdikleri ürünlerin hasadı için adeta zamanla yarışıyorlar. Ekim ayının ilk haftası ile birlikte toplanmaya başlayan elmalar yine Ekim ayı sona ermeden yani havalar soğumadan hasat edilmek durumunda.

"KİLOSU 25 TL"

Yeşilköy'de elma üreticiliği yapan Cennet Sertkaya (52) 20 yıldır yaptığı elma yetiştiriciliğini; "20 yıldır meyvecilik işi ile uğraşıyorum. 30-35 dönümde elma, vişne, kiraz, şeftali, kayısı, ceviz olmak üzere her çeşitten var. Biz pazarcıyız. Ürünümüzü genelde pazarlarda satıyoruz. İhracat da olur ama bu sene ürünlerimiz ihracata çok uygun değil. Dolu yağışından dolayı ürünlerimiz çok zarar gördü ama yine de kilo da 20-25 liradan bir satış olur" dedi.

ELMA

Elma, Rosaceae familyasından Malus domestica türüne ait bir meyve ağacı ve meyvesidir. Elma, dünyanın en çok yetiştirilen ve tüketilen meyvelerinden biridir.

Elma, yuvarlak veya oval şekilli, kırmızı, yeşil, sarı veya pembe renkte bir meyvedir. Elmanın kabuğu ince ve pürüzsüz, eti ise beyaz veya krem rengindedir. Elmanın ortasında ise çekirdekleri bulunur.

Elma, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengin bir meyvedir. Elma, C vitamini, A vitamini, K vitamini, E vitamini, B vitamini grubu, potasyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum gibi vitamin ve mineralleri içerir. Elma ayrıca, polifenol adı verilen antioksidanlar açısından da zengin bir meyvedir.

Elmanın sayısız sağlık faydası vardır. Elma, kalp sağlığını korur, kolesterol seviyesini düşürür, sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser riskini azaltır ve diyabet riskini azaltır.

Elma, taze olarak tüketilebilir, meyve salatalarına eklenebilir, komposto, reçel, marmelat gibi gıdaların yapımında kullanılabilir, elma suyu, elma sirkesi, elma püresi gibi gıdaların yapımında kullanılabilir.

Elma, lezzetli ve besleyici bir meyvedir. Her gün bir elma yemek, sağlığınız için faydalıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem