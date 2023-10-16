Denizli'de 5 asırlık geleneksek yöntemle hazırlandı, püf noktası ortaya çıktı: Protein ve vitamin deposu!

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Dodurgalar Mahallesi sakinleri, 500 yıllık tarhana kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

2’inci kez Geleneksel Dodurga Tarhana Festivali'nde; su, bulgur ve un karışımıyla yapılan kaynamış tarhana, gelenlere pekmez, yoğurt ya da tereyağı eşliğinde ikram edildi.

PÜF NOKTASINI AÇIKLADI

Festivalde geleneksel yöntemlerle tarhana pişiren Hüdai Yıldan, "Tarhananın en önemli püf noktalarından biri, bunun altındaki kova dediğimiz bir ot. Su kenarına yetişen bu otu biz oradan biçip getiriyoruz. Top tarhanaları üzerine seriyoruz. Altta hava alarak kuruduğu için daha lezzetli ve daha da olgunlaşmış oluyor. Tarhanayı bugün döktüysek, yarından sonra toplarız. Tarhananın tüm işlemleri 2 günde tamamlanıyor" dedi.

"ÇOK LEZZETLİ OLUYOR"

Tarhananın yapılışı hakkında bilgi veren Fatma Deniz de "Tarhanayı kazanlara dolduruyoruz. Kaynatıyoruz, bulgurunu katıyoruz ve ondan sonra un katıp karıştırıyoruz. Bu işlemlerden sonra bir kere daha döküyoruz ve yine yoğuruyoruz. Hamur gibi mayalıyoruz ve kuruması için kovaların üzerine döküyoruz. Hazır hale gelince Dodurga’nın çerezi, cevize ve pekmezinin yanı sıra şimdiler de ise yoğurt ile tereyağı ile yiyoruz. Kurusunu cevizle ve fıstıkla yiyoruz. Her türlü yenilişiyle çok lezzetli oluyor" diye konuştu.

TARHANA

Tarhana, Orta Asya, Güneydoğu Avrupa ve Orta Doğu mutfaklarında bulunan, tahıl ve yoğurdun veya fermente sütün fermente edilmiş karışımına dayanan kurutulmuş bir gıda maddesidir. Kuru tarhana kaba, pürüzlü kırıntılardan oluşan bir dokuya sahiptir ve genellikle su, et suyu veya süt ile kalın bir çorba haline getirilir.

Tarhananın ana malzemeleri un, yoğurt, tuz, soğan ve biberdir. Bazı bölgelerde, tarhanaya ek olarak domates, nane, maydanoz, dereotu gibi sebzeler ve baharatlar da eklenebilir.

Tarhananın yapımı, un, yoğurt, tuz, soğan ve biberin karıştırılmasıyla başlar. Bu karışım, yaklaşık 1 gün boyunca bekletilerek mayalanır. Mayalanmış karışım, küçük parçalar halinde kesilir ve güneşte kurutulur. Kurutulan tarhana, daha sonra öğütülür ve elekten geçirilir.

Tarhana, Türkiye'de yaygın olarak tüketilen bir çorba malzemesidir. Tarhana çorbası, genellikle et suyu veya süt ile yapılır. Tarhana çorbası, lezzetli ve besleyici bir çorbadır.

Tarhananın faydaları şunlardır:

- Protein, karbonhidrat ve lif bakımından zengindir,

- A, B ve C vitaminleri içerir,

- Kalsiyum, demir ve çinko açısından zengindir,

- Sindirim sistemini düzenler,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

Tarhana, Türkiye'nin en önemli geleneksel gıdalarından biridir. Tarhana, hem lezzetli hem de besleyici bir gıdadır.

Kaynak: Gerçek Gündem