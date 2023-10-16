Denizli'de 5 asırlık geleneksek yöntemle hazırlandı, püf noktası ortaya çıktı: Protein ve vitamin deposu!

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi'nde yaklaşık 5 asırdan bu yana yapılan çerezlik top tarhana ve toz tarhananın tanıtımı yapıldı. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan tarhana, tam bir protein ve vitamin deposu.

Son Güncelleme:
><

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Dodurgalar Mahallesi sakinleri, 500 yıllık tarhana kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

2’inci kez Geleneksel Dodurga Tarhana Festivali'nde; su, bulgur ve un karışımıyla yapılan kaynamış tarhana, gelenlere pekmez, yoğurt ya da tereyağı eşliğinde ikram edildi.

PÜF NOKTASINI AÇIKLADI

Festivalde geleneksel yöntemlerle tarhana pişiren Hüdai Yıldan, "Tarhananın en önemli püf noktalarından biri, bunun altındaki kova dediğimiz bir ot. Su kenarına yetişen bu otu biz oradan biçip getiriyoruz. Top tarhanaları üzerine seriyoruz. Altta hava alarak kuruduğu için daha lezzetli ve daha da olgunlaşmış oluyor. Tarhanayı bugün döktüysek, yarından sonra toplarız. Tarhananın tüm işlemleri 2 günde tamamlanıyor" dedi.

Denizli'de 5 asırlık geleneksek yöntemle hazırlandı, püf noktası ortaya çıktı: Protein ve vitamin deposu! - Resim : 1

"ÇOK LEZZETLİ OLUYOR"

Tarhananın yapılışı hakkında bilgi veren Fatma Deniz de "Tarhanayı kazanlara dolduruyoruz. Kaynatıyoruz, bulgurunu katıyoruz ve ondan sonra un katıp karıştırıyoruz. Bu işlemlerden sonra bir kere daha döküyoruz ve yine yoğuruyoruz. Hamur gibi mayalıyoruz ve kuruması için kovaların üzerine döküyoruz. Hazır hale gelince Dodurga’nın çerezi, cevize ve pekmezinin yanı sıra şimdiler de ise yoğurt ile tereyağı ile yiyoruz. Kurusunu cevizle ve fıstıkla yiyoruz. Her türlü yenilişiyle çok lezzetli oluyor" diye konuştu.

TARHANA

Tarhana, Orta Asya, Güneydoğu Avrupa ve Orta Doğu mutfaklarında bulunan, tahıl ve yoğurdun veya fermente sütün fermente edilmiş karışımına dayanan kurutulmuş bir gıda maddesidir. Kuru tarhana kaba, pürüzlü kırıntılardan oluşan bir dokuya sahiptir ve genellikle su, et suyu veya süt ile kalın bir çorba haline getirilir.

Tarhananın ana malzemeleri un, yoğurt, tuz, soğan ve biberdir. Bazı bölgelerde, tarhanaya ek olarak domates, nane, maydanoz, dereotu gibi sebzeler ve baharatlar da eklenebilir.

Tarhananın yapımı, un, yoğurt, tuz, soğan ve biberin karıştırılmasıyla başlar. Bu karışım, yaklaşık 1 gün boyunca bekletilerek mayalanır. Mayalanmış karışım, küçük parçalar halinde kesilir ve güneşte kurutulur. Kurutulan tarhana, daha sonra öğütülür ve elekten geçirilir.

Tarhana, Türkiye'de yaygın olarak tüketilen bir çorba malzemesidir. Tarhana çorbası, genellikle et suyu veya süt ile yapılır. Tarhana çorbası, lezzetli ve besleyici bir çorbadır.

Tarhananın faydaları şunlardır:

- Protein, karbonhidrat ve lif bakımından zengindir,
- A, B ve C vitaminleri içerir,
- Kalsiyum, demir ve çinko açısından zengindir,
- Sindirim sistemini düzenler,
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

Tarhana, Türkiye'nin en önemli geleneksel gıdalarından biridir. Tarhana, hem lezzetli hem de besleyici bir gıdadır.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Denizli
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Adana'da hasadı başladı, benzeri yok: Tarlada kilosu 25 TL! Hasadı başladı, benzeri yok: Tarlada kilosu 25 TL!
Burdur'da hasadı başladı, tam bir vitamin deposu: Kilosu 25 TL! Tam bir vitamin deposu: Kilosu 25 TL!
Nesli tükenme tehlikesi altında, Kars'ta görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesi altında, Kars'ta görüntülendi!
Kırıkkale'de yerin bin 300 metre altından çıkıyor, sporcular tercih ediyor: Tam bir mineral deposu! Sporcular tercih ediyor: Tam bir mineral deposu!
Eskişehir'de ekti, 60 dönümden 500 ton ürün aldı: Tonu bin 855 TL! 60 dönümden 500 ton ürün aldı: Tonu bin 855 TL!
Kilis'te 10 bin dekar alana ekildi, dekarda 4 ton ürün verdi: Tarlada kilosu 10 TL! 10 bin dekar alana ekildi: Tarlada kilosu 10 TL!
Afyonkarahisar'da yetiştirildi, ayrı bir lezzeti var: Kilosu 13 TL! Ayrı bir lezzeti var: Kilosu 13 TL!
Tokat'ta hasadı bitti, kilometrelerce kuyruk oluştu: 4 saat beklediler! Hasadı bitti, kilometrelerce kuyruk oluştu!
Erzurum'da henüz fark edilmedi, görenleri adeta büyülüyor! Henüz fark edilmedi, görenleri adeta büyülüyor!
Batman'da doğal şekilde elde edildi, büyük talep görüyor: Kilosu 2 bin 500 TL! Doğal şekilde elde edildi: Kilosu 2 bin 500 TL!
Sivas'ta ata tohumundan yetiştirildi, hasadı başladı: Tam 40 kilo! Ata tohumundan yetiştirildi: Tam 40 kilo!
Dünyada sadece Muğla'da yetişiyor, altın olarak adlandırıyor: Kilosu 120 TL! Altın olarak adlandırıyor: Kilosu 120 TL!
ÇOK OKUNANLAR
SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha Emekli ikramiyesinde bir darbe daha
Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Miras kalan tarlası olanlar dikkat Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Miras kalan tarlası olanlar dikkat
WhatsApp'ta yabancı numaralardan gelen 'merhaba' mesajlarının perde arkası: Yanıt verirseniz bakın ne oluyor... WhatsApp'ta yabancı numaralardan gelen 'merhaba' mesajlarının perde arkası
Asal Araştırma'dan genel seçim anketi: İşte partilerin oy oranları Asal Araştırma'dan genel seçim anketi
MasterChef'te elenen isim belli oldu: Mehmet Şef'ten duygusal veda MasterChef'e veda eden isim belli oldu