Bilecik'te 155 yıldır aynı tohumdan üretiliyor, top halinde satılıyor: Türkiye'nin pek çok kentine gönderiliyor!

Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyüne özgü acı biberin üretimi yaklaşık 155 yıldır genetiği değiştirilmeden yapılırken, yılık 150 ton civarında biber yetiştiriliyor.

Daha sonra köydeki hemen hemen her evin balkonuna, duvarına ve çatısına asılarak kurutulan kırmızı biberin oluşturduğu görüntü, herkesin dikkatini çekiyor. Kurutulan biberler, öğütüldükten sonra İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok kentine gönderiliyor.

"150 YILDIR AYNI TOHUMLA ÜRETİLİYOR"

Biber Üreticisi Osman Güler, Köylerinde ağırlık olarak acı biber yetiştiğini anlatarak, "Kendimiz üretiyoruz tohumunu, ekiyoruz, haşlıyoruz, topluyoruz ve kurutuyoruz. Aşağı yukarı 150 yıllık mazisi bulunmaktadır. 150 yıldır aynı tohumla üretiliyor. Köy olarak 150 ton acı biber üretiyoruz. Genellikle İstanbul, İzmir gibi büyükşehirle gönderiyoruz. Önce dikiyoruz, diktikten 3-4 ay sonra kızarmaya başlıyor. Kızardıktan sonra alıyoruz, ipe diziyoruz. Bir topta 20 adet oluyor top halinde satıyoruz. Güneş altında 1 ay sürüyor kuruması kuruduktan sonra alıyoruz. Bu köyde her evde bu işlem gerçekleşiyor" dedi.

"BU KÖYDE HERKES YAPIYOR BU İŞLEMİ"

Biber dizim işi yapan Ayşe Dündar ise "Martta ekmeye başlıyoruz biberleri mayıs ayında ise haşlıyoruz. Tarladan topluyoruz ardından burada ipe diziyoruz. Kurutuyoruz, ipe diziyoruz ondan sonra satılıyor. 150 yıldır aynı tohumla yapıyoruz. Bu köyde herkes yapıyor bu işlemi" dedi.

KIRMIZI BİBER

Kırmızı biber, patlıcangiller familyasından anavatanı Güney ve Orta Amerika olan sebze ve baharat olarak kullanılan bir tarım bitkisidir. Bilimsel adı Capsicum annuum'dur.

Kırmızı biber, olgunlaştıkça yeşilden sarıya, sonradan da kırmızıya dönen bir meyvedir. Acı ve tatlı olmak üzere iki ana çeşidi vardır. Acı biber, kapsaisin adı verilen bir maddeden dolayı acı bir tada sahiptir. Tatlı biber ise kapsaisin oranı düşük olduğu için acı bir tada sahip değildir.

Kırmızı biber, C vitamini, beta karoten, potasyum, lif ve antioksidanlar bakımından zengin bir besindir. Bu besin maddeleri sayesinde kırmızı biberin birçok sağlık faydası olduğu bilinmektedir.

Kırmızı biberin faydaları şunlardır:

- Metabolizmayı hızlandırır,

- Kötü kolesterolü düşürür,

- Ağrıyı giderir,

- Vücut direncini artırır,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Sindirim sistemini düzenler,

- Kanser riskini azaltır,

- Cilt sağlığını destekler.

Kırmızı biber, yemeklere lezzet katmanın yanı sıra, sağlığınız için de oldukça faydalı bir besindir. Düzenli olarak kırmızı biber tüketmek, sağlığınızı korumanıza ve birçok hastalık riskini azaltmanıza yardımcı olabilir.

Kırmızı biber, salatalarda, çorbalarda, soslarda, yemeklerde ve atıştırmalıklarda kullanılabilir. Tatlı biber, çiğ olarak tüketilebildiği gibi, pişirilerek de tüketilebilir. Acı biber ise genellikle yemeklere lezzet katmak için kullanılır.

Kaynak: Gerçek Gündem