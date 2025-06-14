'Antibiyotik' Hasadı Başladı: Sadece Bir İlimizde Üretiliyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor, Üç Ülkeye İhraç Ediliyor...

ATA TOHUMU SARIMSAK

Öngün, üretimde kullanılan tohumların atalarından kaldığını ve bu nedenle sarımsağın besin değerinin çok yüksek olduğunu belirtiyor. “Ata tohumumuz ile Türkiye’nin ilk ve tek organik sarımsak üretimini yapıyoruz” diyen Öngün, bu sarımsakların kanser tedavilerinde de destekleyici olarak değerlendirildiğini aktarıyor.

İlk ihracatın 2017 yılında Rusya’ya bir konteyner olarak yapıldığını anlatan Öngün, sonraki yıllarda taleplerin arttığını vurguluyor. “2018 yılında bizden 300 ton sarımsak istediler” diyen üretici, bu yıl Almanya ve İspanya’dan da teklifler geldiğini belirtiyor. Avrupa ülkeleri, üretimi artırmak için ekipman desteği vermeye de hazır.