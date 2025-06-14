'Antibiyotik' Hasadı Başladı: Sadece Bir İlimizde Üretiliyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor, Üç Ülkeye İhraç Ediliyor...
Aksaray'da üretilen organik sarımsakların hasadı başladı. Türkiye'de ilk kez Rusya'ya ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ihraç edilen sarımsaklara bu yıl Almanya ve İspanya’dan da talep geldi. 200 ton rekolte hedeflenirken, üretim alanı her geçen yıl daha da genişliyor.
Kaynak: İHA
Türkiye’de ilk olarak Aksaray’dan Rusya’ya antibiyotik üretiminde kullanılmak üzere ihraç edilen organik sarımsakların hasadı başladı. Bu yıl sarımsağa gösterilen ilgi artarken, Almanya ve İspanya’dan da ihracat talepleri geldi. Sarımsaklar, ilaç sanayisinin yanı sıra güçlü aroması ve mineral içeriğiyle gıda sektöründe de dikkat çekiyor.
Tarım ve hayvancılıkla geçinen Aksaray halkının yaklaşık yüzde 80’i bu sektörlerde faaliyet gösteriyor. Kent, Türkiye genelinde tarımsal üretimin birçok başlığında ilk 10 içerisinde yer alıyor. Son yıllarda organik sarımsak üretiminde de büyük bir çıkış yakalayan Aksaray, bu üründe Türkiye’nin ilk ve tek üreticisi konumunda.
Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı organik tarım sertifikasına sahip olan sarımsaklar, içerdikleri yüksek selenyum ve germanyum oranları nedeniyle yurtdışı pazarında tercih ediliyor. Bu yıl 200 ton rekolte hedeflenirken, sarımsaklar yurt dışına ihracat için hazırlanıyor. Özellikle Rusya, bu sarımsağı ilaç fabrikalarında kullanıyor.
İngiltere’de lise, üniversite ve yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra ailesine destek olmak için Aksaray’a dönen 34 yaşındaki Uğur Öngün, sarımsak üretim sürecinde aktif rol alıyor. “Aileme üretim desteği için İngiltere’den Aksaray’a geldim” diyen Öngün, ürünlerin hem iç hem dış pazarda değer kazanması için çalıştığını söylüyor.
ATA TOHUMU SARIMSAK
Öngün, üretimde kullanılan tohumların atalarından kaldığını ve bu nedenle sarımsağın besin değerinin çok yüksek olduğunu belirtiyor. “Ata tohumumuz ile Türkiye’nin ilk ve tek organik sarımsak üretimini yapıyoruz” diyen Öngün, bu sarımsakların kanser tedavilerinde de destekleyici olarak değerlendirildiğini aktarıyor.
İlk ihracatın 2017 yılında Rusya’ya bir konteyner olarak yapıldığını anlatan Öngün, sonraki yıllarda taleplerin arttığını vurguluyor. “2018 yılında bizden 300 ton sarımsak istediler” diyen üretici, bu yıl Almanya ve İspanya’dan da teklifler geldiğini belirtiyor. Avrupa ülkeleri, üretimi artırmak için ekipman desteği vermeye de hazır.
Aksaray’daki 100 bin metrekarelik üretim alanında sarımsaklar özenle yetiştiriliyor. Yaş olarak 4 ton, kuru olarak ise 2 ton verim alınan sarımsaklarda, ihracata uygun olarak toplamda 150 ila 200 tonluk bir rekolte bekleniyor. Üreticiler, talebe yetişebilmek için hem alanı hem de makine parkını genişletmeye çalışıyor.
Tarlada yoğun bir mesai yürüten tarım işçileri de üretimin önemli bir parçası. Şanlıurfalı tarım işçisi Bekir Turatulak, “Şanlıurfa Siverek’ten geldik buraya. Sarımsak işine geldik. Ailecek çalışıyoruz. Sabah 6’da başlıyoruz akşam 6’ya kadar çalışıyoruz. Burada organik sarımsak üretimi var” sözleriyle üretim sürecindeki emeğe dikkat çekiyor.