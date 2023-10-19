Balıkesir'de ekti, servete kondu: 1 milyon TL gelir elde etti!

Balıkesir Orman Genel Müdürlüğü'nün Gelir Getirici Tür Ağaçlandırmaları çerçevesinde bulunan ceviz ağaçlarında hasat başladı.

Yeşilçomlu Mahallesi'nde 2017 yılında yapılan 100 dönümlük ceviz ağaçlandırması ile yılda 10 - 12 ton ceviz elde edilerek yöre halkına 1 milyon Türk Lirası gelir sağlandı. Bandırma ilçesindeki diğer mahallelerdeki ceviz ağaçlandırmalarıyla toplam Bandırma ilçesindeki mahalleler yılda 16 milyon Türk Lirası gelir elde etti.

"ÇİFTÇİMİZ ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Yeşilçomlu Mahalle Muhtarı Mustafa Can Toros ise, "2017'de başladığımız ürünlerin hasadını bugünlerde yapıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Bize yardımcı oldular. Çiftçimiz de elinden geleni yaptı. Ben çok teşekkür ederim kendilerine bugün buradalar" diye konuştu.

CEVİZ

Cevizin anavatanı, bazı kaynaklara göre İran'ın Ghilan bölgesi, bazılarına göre ise Çin'dir. Cevizler, dünyanın birçok yerinde yetiştirilir ve Türkiye'de de önemli bir yetiştirme alanı vardır.

Ceviz içi, yüksek miktarda protein, yağ, lif, vitamin ve mineral içerir. Ceviz, özellikle omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığı, beyin sağlığı ve bağışıklık sistemi için faydalıdır.

Ceviz, çiğ olarak, kavrularak veya işlenmiş olarak tüketilebilir. Ceviz, salatalara, çorbalara, tatlılara ve diğer yemeklere eklenerek kullanılabilir. Ceviz, ayrıca, ceviz yağı, ceviz unu ve ceviz lapası gibi ürünlerde de kullanılır.

Cevizin sağlığa faydaları şunlardır:

- Kalp sağlığını destekler,

- Beyin sağlığını destekler,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Kan şekerini düzenler,

- Kolesterol seviyelerini düşürür,

- Kanser riskini azaltır,

- Kilo vermeye yardımcı olur,

- Sindirim sistemini destekler.

Cevizin zararları şunlardır:

* Cevizler, kalori ve yağ bakımından yüksektir. Bu nedenle, fazla tüketildiğinde kilo alımına neden olabilir,

* Cevizler, alerjik reaksiyonlara neden olabilir,

* Cevizler, kanın pıhtılaşmasını yavaşlatabilir. Bu nedenle, kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerce dikkatli tüketilmelidir.

Kaynak: Gerçek Gündem