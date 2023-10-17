Antalya'da hasadı başladı, saray mutfağının vazgeçilmezi: Kilosu 85 TL!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Manavgat Ticaret Odası’nın yaptığı girişimler sonucunda Manavgat’ın coğrafi işaretli tek ürünü olan "altın susam"ın hasadına başlandı.

Geçtiğimiz yıl 5 bin ton olarak gerçekleşen rekoltenin bu yıl ekim alanlarının azalması ve verimin düşmesi nedeniyle 3 bin ton olmasının beklendiği bildirildi.

KİLOSU 85 TL

Başta yağ oranı olmak üzere birçok özelliğiyle en kaliteli susam olma özelliğine sahip Manavgat altın susamının kilosu 80-85 TL’den alıcı buluyor.

"ÇOCUKLARDA VE KADINLARDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Ziraat Mühendisi Şule Han ise Akdeniz Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olduğunu belirterek, "Doktoramı özellikle susam üzerine yapmak istedim. Bu altın susam Manavgat’a ait yerel bir ürün. Yağ kalitesi açısından dünya çapında önemli bir bitki türü. Biz burada uyguladığımız gübrelerle susam bitkisinin içindeki verimi ve yağ oranını ve üstten uyguladığımız çinko ile de çinko biyofortikasyonunu yapmaya çalıştık. Çinko önemli bir besin elementi. Özellikle çocuklarda ve kadınlarda sağlık açısından önemli bir yere sahip. Biz de yetiştireceğimiz üründe çinko ve verim parametrelerini artırmaya çalıştık. 2 yıllık bir çalışma süreciydi. Buğday arkası ve bakla arkası denemelerimizi yaptık. Rotasyona koymamızın sebebi, bakladan sonra nasıl bir değer elde ediyor, buğdaydan sonra nasıl bir değer elde ediyor. Onu kıyaslamaya çalıştık. Önümüzdeki yıl haziran ayında çalışmamız yayınlanacak" diye konuştu.

YAĞ ORANIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Manavgat'ta yetişen susamın Osmanlı döneminde saray mutfağında tercih edilen altın susamın 500 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Manavgat altın susamı, aroması ve yağı ile diğer susamlardan öne çıkan özelliğe sahip. Diğer susamların yağ oranı yüzde 40 civarında iken Manavgat'ta yetişen susamın yağ oranının yüzde 60 seviyelerinde olduğu bilimsel analizlerle de kanıtlandı. Osmanlı döneminde saray mutfağında susamdan yapılan tatlı ve tahinin Manavgat'tan gittiğine dair bilgilerde akademik tez çalışmalarına konu oldu.

ALTIN SUSAM

Altın susam, çeşidi, iri taneli, altın sarısı renginde ve yüksek yağ içeriğine sahip olmasıyla bilinir.

Altın susamın özellikleri şunlardır:

- İri taneli,

- Altın sarısı renk,

- Yüksek yağ içeriği,

- Geleneksel yöntemlerle yetiştirilir.

Altın susam, genellikle çiğ olarak tüketilir, ancak pişirilerek de tüketilebilir. Ayrıca, tahin, susam yağı ve susam unu gibi ürünlerde de kullanılır.

Altın susam, birçok sağlık faydasına sahiptir. Bu faydalar, susamın içerdiği besin maddelerinden kaynaklanmaktadır. Altın susam, protein, lif, vitaminler (E, B1, B2, B3, B6, C, K), mineraller (magnezyum, fosfor, demir, kalsiyum) ve antioksidanlar bakımından zengindir.

Altın susamın faydaları şunlardır:

* Kalp sağlığını korur: Altın susam, kalp sağlığını korumaya yardımcı olan omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, kandaki kolesterol seviyesini düşürmeye ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olur,

* Kanser riskini azaltır: Altın susam, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından koruyarak kanser riskini azaltmaya yardımcı olur,

* Bağışıklık sistemini güçlendirir: Altın susam, vitamin E ve selenyum bakımından zengindir. Bu besin maddeleri, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

* Beyin sağlığını destekler: Altın susam, omega-3 yağ asitleri, vitamin E ve selenyum bakımından zengindir. Bu besin maddeleri, beyin sağlığını desteklemeye ve Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olur,

* Kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olur: Altın susam, lif bakımından zengindir. Lif, kan şekeri seviyesini kontrol etmeye yardımcı olur,

* Sindirim sistemini düzenler: Altın susam, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur,

* Sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur: Altın susam, protein ve lif bakımından zengindir. Protein ve lif, tok hissetmeye yardımcı olur ve kilo vermeye yardımcı olabilir.

Altın susam, sağlıklı bir diyetin parçası olarak tüketilebilir. Günde 1-2 yemek kaşığı altın susam tüketmek, sağlığınız için faydalı olacaktır.

Kaynak: Gerçek Gündem