Dünyanın en pahalı baharatı; faydası saymakla bitmiyor ve mutluluk iksiri olarak adlandırılıyor: Kilosu 250 bin TL!

3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın ağustos ayında ekimi yapılırken, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanıyor.

Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık, hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen ve mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak da bilinen safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor.

KİLOSU 250 BİN TL

Karabük’ün Safranbolu ilçesinin en büyük safran üreticisi olan İsmail Yılmaz, çiçeklenmenin artacağını aktararak, "Artık yüzlerce, binlerce çiçeği önümüzdeki günlerde tarlalarda görebileceğiz. Tamamen bu arz talep işi. Safrana talep çok var. Yani ürüne talep var. Muhtemelen yeni ürünün gram fiyatının 250 lira, kilosunun 250 bin TL olacağını umuyoruz" dedi.

DOKTORLUĞU BIRAKIP SAFRAN EKİMİNE BAŞLADI

Antalya'da doktorluğu bırakarak Safranbolu’ya yerleşip 3 dönümlük alanda safran yetiştirmeye başlayan Nail Eren, "Arkadaşlarla birlikte burada safran ektik. Başlangıç olarak 3 dönümlük arazide yaptık. Amacımız safranı çoğaltarak daha büyük arazilerde üretimini yapmak" dedi.

SAFRAN

Safran, dünyanın en pahalı baharatlarından biridir ve birçok potansiyel sağlık yararına sahiptir.

Antioksidan

Safran, güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olur. Serbest radikaller, yaşlanma, kanser ve diğer kronik hastalıkların riskini artırabilir.

Antiinflamatuar

Safran, iltihap önleyici özelliklere de sahiptir. İltihap, birçok kronik hastalığın temelinde yatan bir faktördür.

Antidepresan

Safran, antidepresan özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Depresyon, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir ruh sağlığı sorunudur.

Diğer potansiyel faydalar

Safranın ayrıca aşağıdakiler dahil olmak üzere diğer potansiyel sağlık yararları olduğu düşünülmektedir:

- Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı koruma,

- Kanser riskini azaltma,

- İştahı artırma,

- Menopoz semptomlarını hafifletme,

- Cinsel işlevi iyileştirme.

Safranın güvenli kullanımı

Safran, ılımlı miktarlarda güvenli olduğu düşünülmektedir. Ancak, hamile kadınlar safran kullanmamalıdır, çünkü düşüklere neden olabilir.

Safranın günlük önerilen tüketim miktarı 30 miligramdır. Bu miktar, yaklaşık 5-6 adet safran ipliğine eşdeğerdir.

Safran, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Yemeklere, içeceklere veya takviyelere eklenebilir.

Safranın bazı kullanımları şunlardır:

* Yemeklere lezzet ve renk katmak için,

* Çay veya kahve gibi içeceklere lezzet katmak için,

* Takviye olarak almak için.

Kaynak: Gerçek Gündem