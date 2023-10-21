Elazığ'da yapılıyor, yoğun talep görüyor: Stresi azaltıyor!

Elazığ'da tespih ustası olan Hadin Bulut'un elinde, 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen damla kehribar taşı bulunuyor.

Bulut, bu taşı, tespih yapılması için suda bekletiyor. Bir süre sonra çıkaracağı taşı tespihe dönüştürecek olan Bulut, ürünlere özellikle Arap ülkelerinden talep geldiğini söyledi.

"SUDA MUHAFAZA ETMEMİZ LAZIM"

Bulut, "Bu taşı suda muhafaza etmemiz lazım. Çünkü doğal bir şey, bu istersen canlı diye kıyasla, istersen amber damla diye de söyleyebilirsin. Bu taşa damla kaya amber diyoruz. Talep olursa tespih yapıyoruz. Her usta da bu taşı işleyemez" dedi.

"DIŞARDA KALIRSA PARAMPARÇA OLUR"

"Bir kaya alıyorsun ve içinden ne çıkacağını bilmiyorsun" diyen Bulut, "Bu taş Ukrayna"dan geldi. Sertifikalı bir şekilde geliyor. Öyle düz bir şekilde getiremezsin. Bir de suyun içinde muhafaza etmek lazım. Bir ay dışarda kalsa paramparça olur. Hiçbir şekilde işleyemezsin" diye konuştu.

KEHRİBAR

Kehribar, fosilleşmiş reçine olan bir doğal taştır. Reçine, milyonlarca yıl önce çam ağaçları tarafından üretilmiştir ve zamanla fosilleşmiş ve taşlaşmıştır. Kehribar, çeşitli renklerde ve şekillerde bulunabilir, ancak en yaygın renkleri sarı, turuncu ve kahverengidir.

Kehribar, mücevher olarak ve çeşitli süs eşyalarında kullanılır. Ayrıca, kehribardan elde edilen esansiyel yağlar, aromaterapide kullanılır. Kehribar, antibakteriyel ve antiseptik özelliklere sahip olduğu için, geleneksel tıpta da kullanılır.

Kehribarın faydaları şunlardır:

- Antibakteriyel ve antiseptik özelliklere sahiptir,

- Eklem ağrılarını ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur,

- Stresi azaltır ve uyku kalitesini iyileştirir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Cilt sağlığını iyileştirir.

Kehribar, Türkiye'de yaygın olarak bulunan bir doğal taştır. Özellikle Karadeniz bölgesinde kehribar çıkarılmaktadır.

Kehribarın farklı türleri vardır. Bunlar arasında en yaygın olanları şunlardır:

* Baltık kehribarı: Baltık Denizi'nde çıkarılan kehribardır. En kaliteli ve değerli kehribar türüdür,

* Sibirya kehribarı: Sibirya'da çıkarılan kehribardır. Baltık kehribarına benzer özelliklere sahiptir,

* Taş kehribarı: Türkiye'de çıkarılan kehribardır. Diğer kehribar türlerine göre daha sert ve dayanıklı bir yapıya sahiptir.

Kehribar satın alırken, gerçek kehribar olduğundan emin olmak önemlidir. Sahte kehribarlar, plastik veya camdan yapılabilir. Gerçek kehribar, ısıtıldığında reçine kokusu verir. Ayrıca, gerçek kehribar, ışıkta parıldar.

Kaynak: Gerçek Gündem