Nevşehir'de hasadı başladı, yemeklerin vazgeçilmezi: Tarlada kilosu 7 TL!

Nevşehir'de sonbaharın gelmesiyle birlikte kışlık patates hasadı başladı. Yemeklerin vazgeçilmez bir parçası olan patatesin tarlada kilosu 7 TL'den satılıyor.

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Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden birisi olan Nevşehir'de sonbaharın gelmesiyle birlikte kışlık patates hasadı başladı.

Nevşehir'in Derinkuyu İlçesine bağlı Doğala köyünde patates üretimi yapan Murat Çiftçibaşı, "Patates haşatına başladık. Her yıl olduğu gibi verim çok iyi. Tarladaki patatesin fiyatı 6-7 liradan satılıyor" dedi.

PATATES

Patates, dünya çapında en çok yetiştirilen sebzelerden biridir. Patates, nişasta bakımından zengindir ve karbonhidratların iyi bir kaynağıdır. Ayrıca, vitamin ve mineraller açısından da zengindir. Patates, potasyum, magnezyum, folat ve C vitamini içerir.

Nevşehir'de hasadı başladı, yemeklerin vazgeçilmezi: Tarlada kilosu 7 TL! - Resim : 1

Patates, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Çiğ olarak yenebilir, pişirilebilir, kızartılabilir veya püre haline getirilebilir. Patates, salatalarda, çorbalarda, yemeklerde ve atıştırmalıklarda kullanılabilir.

Patatesin faydaları şunlardır:

- Karbonhidratların iyi bir kaynağıdır,
- Vitamin ve mineraller açısından zengindir,
- Kilo vermeye yardımcı olabilir,
- Sindirim sistemini destekleyebilir,
- Kalp sağlığını destekleyebilir,
- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

Patates, sağlıklı bir diyetin parçası olarak tüketmek için harika bir yoldur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Nevşehir
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