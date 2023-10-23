Dolandırıcıların yeni kozu, Sivas'ta 'Anadolu Aslanı' olarak biliniyor: Gerçek kangal köpeği nasıl anlaşılır?

Anadolu Aslanı olarak da bilinen kangal köpekleri dolandırıcıların yeni kozu oldu.

Uzmanlar, kangal köpeği almak isteyen vatandaşların, köpeklerin fiziki özelliklerinin yanı sıra kayıtlı olmasına da dikkat etmesi gerektiğine değindi.

"KANGAL KÖPEKLERİNDE KAFATASI ÇOK ÖNEMLİ"

Sivas'ta yaşayan uzman kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "Kangal köpeklerinde kafatası çok önemli. Genetik araştırmalarda ilk önce kafatasına bakarlar. Vücudu, anatomisi, fiziki özellikleri, göz rengi ve karakteristik özellikleri çok önemli. Bunlar her şeyiyle genetiğini ortaya çıkarır. Kafasından üçgen şeklinde gözlerine, ardından burun halkasına doğru inen düzlük vardır. Hafif bombeli olur. Gözleri çekiktir, yuvarlak değildir. Göz rengi köpeğin rengine göre değişkenlik gösterebilir. Eğer köpeğin rengi boz ise göz rengi açık olabilir. Eğer kırçıl bir renkteyse göz rengi daha koyu olabilir" dedi.

Kangal köpeği

"BOYLARI 85 SANTİMETREYE ULAŞIR"

Boy standartlarının belirli ölçülerde olduğunu söyleyen Yıldız, "Boyları 76 santimetre ile 85 santimetre arası olur. 60-65 kilogram arasında ağırlığa ulaşabilir. Beslenme kaynağına göre de ağırlıkları değişkenlik gösterebilir. Aynı zamanda hareketlilikte bunu etkileyebilir. Kuyrukları kalındır ve top şeklindedir. Kangal köpeğinin rengine baktığınızda 'Porselen Rengi' merkez rengidir. Ne çapar, ne kapkara, ne sapsarı, ne de ala. Bu saydıklarımın dışında Kangal ile ilgisi alakası olmaz. Yapı anlamında tüyleri sıktır. Coğrafyaya göre tüy yapısı vardır. Akdeniz bölgesine gittiğinde tüyler daha düşük olur. Ama ne kadar yükselirse tüyün katmanı fazlalaşır. Hızlıdır, çeviktir, atiktir" ifadelerine yer verdi.

KANGAL KÖPEĞİ

Kangal köpeği, adını Sivas'ın Kangal ilçesinden alır. Dünyadaki bazı büyük köpek kulüpleri ve federasyonları tarafından tanınmadığı için Türkiye'deki otoritelerce dünyada safkan bir köpek ırkı olarak tanınması için çalışmalar yapılmıştır.

Kangal köpekleri, zeki, sadık ve koruyucu köpeklerdir. İyi bir eğitim ve sosyalleşme ile mükemmel aile köpekleri olabilirler.

Kangal köpekleri, yüzyıllardır Anadolu'da çoban köpeği olarak kullanılmaktadır. Kurtlara ve diğer vahşi hayvanlara karşı sürüleri korumak için yetiştirilmişlerdir. Kangal köpekleri, güçlü ve cesur oldukları için mükemmel koruma köpekleridir. Ayrıca, sadık ve sevgi dolu aile köpekleri olabilirler.

Kaynak: Gerçek Gündem