Yoğurda sumak katın kaşık kaşık yiyin: Meğer o dertlerin dermanı bu karışımda gizliymiş. Yoğurt sumak ikilisinin faydaları nelerdir?

Kalsiyum açısından zengin yoğurt insan sağlığına son derece faydalı gelen gıdalardan bir tanesi olurken, yoğurdun düzenli olarak tüketilmesinin insan sağlığına bir hayli büyük faydaları bulunmaktadır.

Kemiklerin güçlenmesinden bağışıklık sisteminin dinç kalmasına kadar pek çok alanda etkili olan yoğurdu, sumak ile karıştırıp yediğinizde ise tam bir şifa deposuna dönüşüyor.

İşte yoğurt ve sumak karışımının insan sağlığına olan mucizevi faydaları...