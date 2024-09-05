Ünlü Tavuk Markalarında Virüs Tespit Edildi, 9 Kişi Öldü: Marketlerden Toplatıldı

2024 yılının sonlarına yaklaşırken, ABD'de tavuk eti kaynaklı büyük bir sağlık krizi patlak verdi. Ülkede hızla yayılan Listeria salgını, şu ana kadar 9 kişinin ölümüne yol açtı ve 57'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı. Bu salgın, 2011'den bu yana ABD'de görülen en büyük Listeria vakası olarak kayıtlara geçti ve kamuoyunda ciddi endişe yarattı.

Ünlü Tavuk Markalarında Virüs Tespit Edildi, 9 Kişi Öldü: Marketlerden Toplatıldı - Resim: 1

Halkın maymun çiçeği virüsü ile ilgili endişeleri sürerken, Listeria salgını da ABD'de gündemin başına yerleşti. ABD Tarım Bakanlığı'na bağlı Gıda Güvenliği ve Denetleme Servisi (FSIS), bazı ünlü et markalarının ürünlerinde Listeria tespit edilmesinin ardından harekete geçti. Özellikle Boar's Head ve Old Country markalarına ait çok sayıda et ürünü, geri çağrılan ürünler listesine alındı.

FSIS, tüketicilere "EST. 12612" veya "P-12612" numaralarını taşıyan ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, bu ürünlerin iade edilmesini ya da imha edilmesini tavsiye etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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