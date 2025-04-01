En Psikopat Ruhlu Tehlikeli İnsanlar Bu Burçtan Çıkıyor! FBI Bile Doğruladı: Baş Edilemiyor

İŞTE EN TEHLİKELİ BURÇ

Araştırmanın sonuçlarına göre, en fazla psikopat ve seri katil çıkardığı tespit edilen burç Yengeç oldu. Duygusal yönleriyle bilinen bu burcun, aynı zamanda ani ruh hali değişimlerine yatkın olduğu ve öfkesini kontrol etmekte zorlandığı belirlendi. Uzmanlar, Yengeç burcundaki kişilerin öfke patlamaları yaşadıklarında şiddete başvurma ihtimallerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Araştırma, burçların suç işleme eğilimleriyle doğrudan bağlantılı olup olmadığı konusunda kesin bir yargıya varmasa da, FBI’ın dikkat çekici analizi büyük ilgi uyandırdı.