En Psikopat Ruhlu Tehlikeli İnsanlar Bu Burçtan Çıkıyor! FBI Bile Doğruladı: Baş Edilemiyor
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), suçluların psikolojik profillerini incelerken bu kez sıra dışı bir araştırmaya imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son 50 yılın en korkunç seri katillerinin burçlarını analiz eden uzmanlar, hangi burcun suç işlemeye daha yatkın olduğunu belirledi. FBI bünyesindeki kriminologlar, en tehlikeli insanların çoğunlukla hangi burçtan olduğunu belirledi.
KRİMİNOLOGLAR SERİ KATİLLERİN BURÇLARINI İNCELEDİ
FBI bünyesindeki kriminologlar, seri katillerin doğum tarihlerini ve suç işleme eğilimlerini karşılaştırarak yıllara yayılan verileri detaylı şekilde analiz etti. Amaç, en tehlikeli burcu belirlemekti. Peki, gerçekten bazı burçlar suç işlemeye daha mı meyilli?
İŞTE EN TEHLİKELİ BURÇ
Araştırmanın sonuçlarına göre, en fazla psikopat ve seri katil çıkardığı tespit edilen burç Yengeç oldu. Duygusal yönleriyle bilinen bu burcun, aynı zamanda ani ruh hali değişimlerine yatkın olduğu ve öfkesini kontrol etmekte zorlandığı belirlendi. Uzmanlar, Yengeç burcundaki kişilerin öfke patlamaları yaşadıklarında şiddete başvurma ihtimallerinin yüksek olduğunu ifade etti.
Araştırma, burçların suç işleme eğilimleriyle doğrudan bağlantılı olup olmadığı konusunda kesin bir yargıya varmasa da, FBI’ın dikkat çekici analizi büyük ilgi uyandırdı.