Bursa'da 3 Aylık Sevginur ile 4 Yaşındaki Ağabeyi Efe Yangında Öldü

Bursa'da bir evde çıkan yangında iki küçük çocuk hayatını kaybetti. 3 aylık olan Sevginur ile 4 yaşındaki ağabeyi Efe, feci yangında can verdi. Kardeşleri Enes Durmuş ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Bursa'da 3 Aylık Sevginur ile 4 Yaşındaki Ağabeyi Efe Yangında Öldü

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çıkan ev yangını facia ile sonuçlandı. Çayır Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, Burak ve Eylem Durmuş çiftinin çocukları 3 aylık Sevginur ile 4 yaşındaki Efe hayatını kaybetti. Ailenin diğer çocuğu Enes Durmuş ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da 3 Aylık Sevginur ile 4 Yaşındaki Ağabeyi Efe Yangında Öldü - Resim : 1

Saat 22.45 sıralarında çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Küçük çocukların cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yangın sırasında anne ve babanın evde olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da 3 Aylık Sevginur ile 4 Yaşındaki Ağabeyi Efe Yangında Öldü - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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