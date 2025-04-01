Islak Mendilde Ölümcül Tehlike Ortaya Çıktı: Her Evde Var Ama Kimse Bilmiyor

BEBEKLERDE KULLANIMI 2 KAT RİSKLİ

Islak mendillerin en sık kullanıldığı alanlardan biri de bebek bakımı. Ancak uzmanlar, özellikle pişik gibi cilt hassasiyetlerinin olduğu durumlarda ıslak mendillerin bebeğin cildine zarar verebileceğini söylüyor. Bu tür durumlarda ılık, kaynatılmış ve soğutulmuş suyla pamuk yardımıyla temizlik yapılmasının çok daha sağlıklı olduğu ifade ediliyor.