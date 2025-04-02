Yapay Zeka Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Skorunu Vererek Kazanını Açıkladı! İşte Maçın Favori Takımı

KUPA TAMAMEN MENTAL BİR SAVAŞ

Grok'un değerlendirmesinde, derbilerin sadece futbol yeteneğiyle değil, psikolojik dayanıklılıkla da kazanıldığına vurgu yapıldı. "Kupa tamamen mental bir savaş" ifadesiyle, oyuncuların maça kafa olarak ne kadar hazır olduğu kadar, hata yapmamanın da kritik olduğu belirtildi.

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin maça hızlı başlayarak ilk yarıda skor üretme ihtimalinin yüksek olduğunu ancak Galatasaray'ın da skoru dengeleyip maçı uzatmalara taşıyabileceğini öngördü.