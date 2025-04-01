40 Yıllık Halı Yıkamacı İtiraf Etti: Ne Deterjan, Ne Leke Çıkarıcı... Halıdaki Lekeler En İyi Bununla Çıkıyor
Profesyonel Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı Mehmet Mıhoğlugil, halıdaki lekeleri çıkarırken yapılan en büyük hatayı açıkladı. Mıhoğlugil ayrıca halıdaki lekelerin en iyi nasıl çıktığının sırrını verdi.
Kaynak: AA
Halı temizliğiyle ilgili dikkat çeken uyarı Konya Profesyonel Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı Mehmet Mıhoğlugil'den geldi. Halıdaki lekeleri çıkarırken yapılan en büyük hatalardan birinin doğrudan deterjan kullanımı olduğunu belirten Mıhoğlugil, bu alışkanlığın hem halının dokusuna hem de rengine zarar verdiğini söyledi.
LEKEYE DETERJAN DÖKMEYİN
Özellikle çay gibi sıvıların halıya dökülmesi durumunda birçok kişinin hemen deterjana yöneldiğini ifade eden Mıhoğlugil, bu yöntemin lekeyi çıkaracağına daha da kalıcı hale getirebileceğini vurguladı. "Deterjan, lekenin yayılmasına ve rengin solmasına neden olur" diyen Mıhoğlugil, bu gibi durumlarda yapılması gerekenin sadece bir bardak su dökmek ve profesyonel temizlik firmalarından destek almak olduğunu belirtti.
HALILARIN YILDA EN AZ 1 KEZ YIKANMASI GEREKİYOR
Mıhoğlugil, halıların insan sağlığıyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekerek, evlerde biriken tozun alerjilere ve solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabileceğini söyledi. Özellikle çocuklu aileler için halı temizliğinin önemine değinen Mıhoğlugil, halıların yılda en az bir kez, çocuklu evlerde ise daha sık yıkanması gerektiğini vurguladı.
PROFESYONEL TEMİZLİK ŞART
Halı yıkama sürecinde su ve enerji tasarrufuna da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Mıhoğlugil, profesyonel yıkama şirketlerinin kullandığı makineler sayesinde daha az su ve deterjan kullanıldığını ifade etti. Konya’da suda yüksek miktarda bulunan kirece karşı özel kimyasallar kullandıklarını da belirten Mıhoğlugil, "Doğayı ve su kaynaklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Halılar yalnızca temiz değil, sürdürülebilir yöntemlerle de yıkanmalı" diye konuştu.