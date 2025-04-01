40 Yıllık Halı Yıkamacı İtiraf Etti: Ne Deterjan, Ne Leke Çıkarıcı... Halıdaki Lekeler En İyi Bununla Çıkıyor

Halı temizliğiyle ilgili dikkat çeken uyarı Konya Profesyonel Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı Mehmet Mıhoğlugil'den geldi. Halıdaki lekeleri çıkarırken yapılan en büyük hatalardan birinin doğrudan deterjan kullanımı olduğunu belirten Mıhoğlugil, bu alışkanlığın hem halının dokusuna hem de rengine zarar verdiğini söyledi.

LEKEYE DETERJAN DÖKMEYİN

Özellikle çay gibi sıvıların halıya dökülmesi durumunda birçok kişinin hemen deterjana yöneldiğini ifade eden Mıhoğlugil, bu yöntemin lekeyi çıkaracağına daha da kalıcı hale getirebileceğini vurguladı. "Deterjan, lekenin yayılmasına ve rengin solmasına neden olur" diyen Mıhoğlugil, bu gibi durumlarda yapılması gerekenin sadece bir bardak su dökmek ve profesyonel temizlik firmalarından destek almak olduğunu belirtti.