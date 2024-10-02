Sirkeli Su ile Ayak Yıkamanın Bilinmeyen Faydaları

Ayak sağlığına katkı sağlayan sirkeli su, cildin pH dengesini koruyarak tahrişi azaltıyor ve nasır oluşumunu engelliyor. Ayrıca, ayaklardaki kan dolaşımını artırarak yorgunluğu hafifletiyor. Uzmanlar, düzenli olarak sirkeli suyla ayak yıkamanın cilt sağlığını desteklediğini belirtiyor.

Sirkeli suyun faydaları arasında şunlar öne çıkıyor:

Kaynak: Haber Merkezi